Click day bonus trasporti, orario e dove richiederlo: appuntamento 1 novembre 2023 per il buono da 60 euro

Riecco il bonus trasporti da 60 euro: il governo ha rifinanziato la misura e il nuovo click day è fissato per le 8:00 di mercoledì 1 novembre. Trattandosi di un click day non esiste una graduatoria: chi è più veloce si aggiudica il bonus trasporti.

Bonus trasporti: dove richiederlo

Per ottenere il bonus da 60 euro occorre visitare l’apposito portale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Per entrare nel sito, come di consueto, occorre armarsi di Spid o Cie (Carta di Identità Elettronica).

Fonte foto: ANSA

Al momento della richiesta è necessario specificare il gestore del servizio di trasporto presso il quale successivamente si acquisterà l’abbonamento. La scelta indicata è vincolante.

La misura, il cui importo era andato esaurito di recente, è stata rifinanziata dal governo con 35 milioni di euro aggiuntivi.

Il click day andrà avanti fino a esaurimento delle risorse. In caso l’ammontare totale delle richieste risulti inferiore all’importo messo a disposizione dal governo, la parte eccedente verrà rimessa a disposizione per un ulteriore click day da tenersi il prossimo 1 dicembre.

La speranza è che durante il click day dell’1 novembre non si verifichino gli stessi bug informatici che hanno reso un incubo l’appuntamento del mese precedente.

Chi può richiedere il voucher trasporti

Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.

In fase di domanda è necessario indicare il proprio reddito compilando una voce che ha il valore di una autocertificazione.

È possibile richiedere il bonus per sé stessi o per un minorenne a carico.

Bonus 60 euro trasporti: come funziona

Sul portale ministeriale è possibile richiedere il voucher che ammonta a un massimo di 60 euro e che è utilizzabile per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile o annuale.

Al termine della procedura si ottiene un codice che va presentato in biglietteria al momento dell’acquisto (o che va inserito online se si decide di comprare l’abbonamento tramite il sito del gestore).

Il buono è utilizzabile per viaggiare con abbonamento (mensile, plurimensile o annuale) su autobus, tram, metropolitane e treni sia per il trasporto comunale che regionale, interregionale e nazionale (con esclusione dei servizi prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino).

Il periodo di validità di un buono è limitato al mese solare di emissione. Il bonus non è cedibile e non contribuisce a determinare il reddito familiare.

In caso l’abbonamento acquistato sia inferiore all’importo del bonus non è possibile richiedere la differenza in denaro. In caso l’abbonamento sia di importo superiore, in fase di acquisto sarà necessario aggiungere la differenza. Eventuali residui non potranno essere utilizzati per un successivo acquisto

Ogni gestore è obbligato ad accettare il bonus. I gestori che si rifiutano vanno segnalati all’Autorità di Regolazione dei Trasporti.