Bollettino Covid 6 ottobre 2022: nuovi casi, morti e ricoveri in aumento. Tutti i dati, regione per regione

Il bollettino Covid del ministero della Salute di oggi giovedì 6 ottobre 2022 rende noto che nelle ultime 24 ore ci sono stati 44.853 nuovi contagi da coronavirus (ieri 45.225), che portano il totale dall’inizio della pandemia a 22.692.912 unità. I decessi sono 56 (ieri 43), per un totale di 177.356. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono 222.926 (ieri 224.969). Il tasso di positività è passato dal 20% al 20,1% di oggi.

Bollettino Covid 6 ottobre 2022, la situazione negli ospedali

Rispetto al bollettino Covid del 5 ottobre 2022, risulta in aumento l’occupazione degli ospedali, con 9 posti in più nelle intensive (totale ricoveri 180) e 115 nei reparti ordinari (totale ricoveri 5.188). I dimessi/guariti nelle ultime 24 ore sono stati 46.009. Il totale delle persone attualmente positive in Italia è pari a 508.524, cioè 1.216 in meno rispetto a mercoledì.

Bollettino Covid 6 ottobre 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva sulla situazione del Covid-19 in Italia si può osservare l’attuale andamento dei contagi, con i picchi registrati dalla curva dei nuovi positivi nelle ultime settimane.

Fonte foto: Protezione Civile La curva dei nuovi positivi al Covid in Italia, aggiornata alla data di giovedì 6 ottobre 2022.

Bollettino Covid 6 ottobre 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito è riportata la situazione aggiornata regione per regione. Il primo dato indica il totale dei casi, il secondo numero (tra parentesi) le persone attualmente positive e la terza cifra (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.616.144 (70.877) (9.124)

Veneto: 2.306.981 (59.623) (5.881)

Campania: 2.244.146 (44.337) (2.281)

Lazio: 2.091.343 (48.224) (3.771)

Emilia-Romagna: 1.884.298 (33.592) (3.897)

Sicilia: 1.657.154 (10.890) (1.270)

Piemonte: 1.503.576 (50.337) (4.659)

Puglia: 1.486.282 (13.277) (1.365)

Toscana: 1.418.804 (42.546) (2.649)

Marche: 629.777 (7.934) (1.353)

Liguria: 581.800 (7.915) (1.155)

Abruzzo: 566.127 (32.960) (1.190)

Calabria: 562.944 (40.580) (898)

Friuli Venezia Giulia: 500.163 (12.174) (1.415)

Sardegna: 452.990 (5.310) (723)

Umbria: 382.864 (7.267) (1.143)

P.A. Bolzano: 268.416 (5.465) (843)

P.A. Trento: 217.720 (4.927) (804)Basilicata: 185.065 (5.201) (162)

Molise: 91.070 (4.003) (142)

Valle d’Aosta: 45.248 (1.085) (128)

Bollettino Covid giovedì 6 ottobre 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, cioè il 6 ottobre 2021, si sono registrati 3.235 nuovi casi di contagio e 39 decessi. Quel giorno gli attuali positivi in Italia sono stati 88.247.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di giovedì 6 ottobre 2022 sono state somministrate in Italia 140.884.146 dosi di vaccino anti Covid, ripartite in questo modo:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.434.957 (91,56% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.692.690 (90,18% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 50.392.433 (93,33% della popolazione over 12);

Totale dei cittadini con booster + guariti post seconda dose/unica dose: 42.399.391 (88,88% della popolazione over 12).