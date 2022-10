Medici non lo curano per paura del Covid: uno studente è morto a soli 26 anni

Sembrerebbe un terribile caso di malasanità quello che arriva da oltremanica, dove un giovane studente ha perso la vita a causa di un’infezione all’orecchio perché il suo medico si è rifiutato di visitarlo per paura del Covid.

David Nash, 26 anni, è stato visitato per via telematica per ben quattro volte da diversi medici durante le restrizioni alla circolazione istituite nel Regno Unito per via della pandemia.

La prima il 14 ottobre 2020, dopo aver sentito delle protuberanze nel collo e aver inviato la foto al suo medico di base.

La dottoressa curante, dopo aver visto delle foto inviate dal paziente, lo ha rassicurato sul fatto che non si trattasse di un tumore. Per prenotargli poi gli esami del sangue a distanza di tre settimane.

In quelle tre settimane David ha consultato anche un altro medico e due infermieri, ma anche in questi casi solo in videochiamata.

Il 23 ottobre avrebbe riferito dolore all’orecchio, ottenendo la prescrizione di gocce antibiotiche.

Il 28 ottobre il giovane avrebbe poi riferito ad altri sanitari di aver trovato tracce di sangue durante la minzione e di avere la febbre alta. In quel caso il medico gli avrebbe prescritto un trattamento per infezioni del tratto urinario.

Il 2 novembre, durante l’ultima chiamata, il 26enne avrebbe riferito di avere dolore al collo, così forte da essere debilitante, sinusite, febbre da 10 giorni e difficoltà a esprimersi. Ricevendo una ricetta per influenza e un antidolorifico.

Ben 19 giorni dopo la prima chiamata, e in condizioni ormai tragiche e con un probabile ascesso cerebrale, David Nash avrebbe dovuto sottoporsi agli esami di sangue prescritti dal primo medico.

Temendo che avesse il coronavirus, nonostante un test negativo, l’infermiera addetta alle prenotazioni avrebbe chiesto al giovane un secondo tampone e cancellato la richiesta per le analisi.

Lo stesso giorno, dopo cinque chiamate al corrispettivo del 118, il 26enne è stato portato in ambulanza al più vicino ospedale, dove è morto due giorni dopo.

Il sistema sanitario britannico, l’NHS, ha aperto un’indagine su quanto è avvenuto. E da fonti vicine all’ente è stato dichiarato alla BBC che il paziente avrebbe dovuto essere visitato dal vivo il prima possibile.

Last night on @BBCNewsnight, the audio recordings of David Nash’s telephone consultations with his GP were aired.

David’s mother said, “I am absolutely convinced that if David had been seen on that last consultation, he would still be with us today” 💔https://t.co/QK2j1J7hTB pic.twitter.com/x0hRIh1XHe

— Ison Harrison (@IsonHarrison) September 30, 2022