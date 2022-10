Bollettino Covid 5 ottobre 2022: ricoveri in aumento. Tutti i dati, regione per regione

Il bollettino Covid del ministero della Salute di oggi mercoledì 5 ottobre 2022 rende noto che nelle ultime 24 ore ci sono stati 45.225 nuovi contagi da coronavirus (ieri 58.885), che portano il totale dall’inizio della pandemia a 22.648.063 unità. I decessi sono 43 (ieri 60), per un totale di 177.300. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono 224.969 (ieri 293.096). Il tasso di positività è passato dal 20,1% al 20% di oggi.

Bollettino Covid 5 ottobre 2022, la situazione negli ospedali

Rispetto al bollettino Covid del 4 ottobre 2022 risulta in aumento l’occupazione degli ospedali, con 16 posti in più nelle intensive e 259 nei reparti ordinari. I dimessi/guariti nelle ultime 24 ore sono stati 27.251. Il totale delle persone attualmente positive in Italia è pari a 509.740, cioè 17.929 in più rispetto a martedì.

Bollettino Covid 5 ottobre 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva sulla situazione del Covid-19 in Italia si può osservare l’attuale andamento dei contagi, con i picchi registrati dalla curva dei nuovi positivi nelle ultime settimane.

Fonte foto: Protezione civile La curva dei nuovi positivi al Covid in Italia, aggiornata alla data di mercoledì 5 ottobre 2022.

Bollettino Covid 5 ottobre 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito è riportata la situazione aggiornata regione per regione. Il primo dato indica il totale dei casi, il secondo numero (tra parentesi) le persone attualmente positive e la terza cifra (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.607.020 (69.800) (8.498)

Veneto: 2.301.100 (57.278) (6.509)

Campania: 2.241.865 (44.023) (2.178)

Lazio: 2.087.572 (47.678) (3.474)

Emilia-Romagna: 1.880.402 (31.579) (4.508)

Sicilia: 1.655.884 (25.961) (1.430)

Piemonte: 1.498.917 (48.411) (4.899)

Puglia: 1.484.917 (12.935) (1.343)

Toscana: 1.416.155 (41.196) (2.504)

Marche: 628.424 (7.403) (1.188)

Liguria: 580.645 (7.773) (1.163)

Abruzzo: 564.938 (32.284) (1.279)

Calabria: 562.046 (40.372) (838)

Friuli Venezia Giulia: 498.750 (11.501) (1.689)

Sardegna: 452.267 (4.948) (631)

Umbria: 381.721 (6.648) (1.078)

P.A. Bolzano: 267.573 (5.065) (758)

P.A. Trento: 216.916 (4.688) (760)

Basilicata: 184.903 (5.248) (193)

Molise: 90.928 (3.943) (164)

Valle d’Aosta: 45.120 (1.006) (141)

Bollettino Covid 5 ottobre 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, cioè il 5 ottobre 2021, si erano registrati 2.466 nuovi casi di contagio e 50 decessi. Quel giorno erano stati eseguiti 322.282 tamponi. Il tasso di positività, in quella data, era pari allo 0,76%.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di mercoledì 5 ottobre 2022 sono state somministrate in Italia 140.840.600 dosi di vaccino anti Covid, ripartite in questo modo: