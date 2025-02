Villa di Audrey Hepburn a Tolochenaz in Svizzera in vendita, cifra record per la residenza mozzafiato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La villa di Audrey Hepburn a Tolochenaz, sul lago di Ginevra, in Svizzera, è stata messa in vendita dai suoi attuali proprietari per 20 milioni di euro. L’abitazione è in buona parte ancora com’era negli anni in cui la abitò l’attrice di Hollywood.

La Paisible, storica villa settecentesca a Tolochenaz, sul lago di Ginevra, in Svizzera, che per 30 anni è stata la casa di Audrey Hepburn, dopo che l’attrice si era ritirata dalle scene, è in vendita per 20 milioni di euro.

I suoi attuali proprietari l’hanno mantenuta per lo più com’era quando la star di Hollywood la acquistò e andò ad abitarci negli anni ’70. Fanno eccezione il nuovo impianto elettrico, i bagni modernizzati e la piscina riscaldata.

Anche la targa che ricorda Audrey Hepburn è ancora al suo posto. La notizia è stata data dal giornale belga Le Soire, che ha scoperto che gli attuali proprietari della villa hanno deciso di lasciarla.

Come è fatta la villa di Tolochenaz

La Paisible, che significa “La Pacifica” in francese, è una villa costruita nel ‘700. Si estende per 1.000 metri quadri ed è circondata da un giardino di almeno altri 16.000 metri quadri, da cui si può ammirare una splendida vista del lago di Ginevra.

Divisa in tre diversi piani, la villa è composta da 21 diverse camere, otto bagni, due garage interni e un parcheggio esterno. I pavimenti, sia in cotto che in rovere, e i cinque camini, sono ancora originali.

“Tra eleganza senza tempo e ricordi di una leggenda del cinema, questa proprietà conserva ancora la magia della sua illustre proprietaria, che visse in questa maestosa dimora settecentesca” commenta l’articolo di Le Soire.

Chi sono i proprietari

A vendere la storica villa di Audrey Hepburn sono gli attuali proprietari, Katharina Beaujolin e Jean-Marc Beaujolin, quest’ultimo ex presidente dell’azienda di import-export Europ Continents Services.

La coppia l’aveva comprata a sua volta dai figli di della star di Hollywood nel 2001, a otto anni dalla morte della madre, avvenuta proprio a Tolochenaz.

Audrey Hepburn aveva scelto di ritirarsi dalle scene e andare a vivere in Svizzera proprio per stare più vicina ai figli, che riusciva a vedere solo raramente a causa degli impegni della sua carriera.