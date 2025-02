Sciopero Trenitalia sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025, treni a rischio e disagi per 24 ore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Febbraio continua ad essere un mese caldissimo sul fronte delle agitazioni sindacali: è stato confermato lo sciopero dei treni di sabato 22 e domenica 23 febbraio, che avrà luogo per 24 ore. Allo stop partecipano lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. Gli aderenti incroceranno le braccia dalle 21:00 del 22 febbraio alle 20:59 del 23 febbraio.

Le fasce di garanzia di Trenitalia

Lo sciopero dei treni è stato proclamato da Usb lavoro privato nel settore ferroviario e trasporto merci su rotaia. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Trenitalia specifica che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti rispetto alla destinazione finale.

Fonte foto: ANSA

Per quanto riguarda i treni regionali, sono stati istituite corse essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, cioè dalle 6:00-9:00 e 18:00-21:00 nei giorni feriali e 7:00-10:00 e 18:00-21:00 dei giorni festivi. Trenitalia invita a visitare il sito dedicato per consultare l’elenco dei treni garantiti: Home > Informazioni > Treni garantiti in caso di sciopero.

Di seguito l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti durante la giornata di sciopero:

519 C TORINO PORTA NUOVA 18:05 GENOVA BRIGNOLE 20:12;

546 C ROMA TERMINI 19:55 PERUGIA 22:22;

598 C ROMA TERMINI 18:15 FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 21:25;

599 C MILANO CENTRALE 17:40 TERNI 00:40;

613 C MILANO CENTRALE 15:05 PESCARA 22:05;

639 C VENTIMIGLIA 19.10 MILANO CENTRALE 22.53;

675 C MILANO CENTRALE 17.05 VENTIMIGLIA 21.02;

758 A LECCE 18:31 MILANO CENTRALE 07:05;

796 A SALERNO 20:52 TORINO PORTA NUOVA 08:10;

799 A TORINO PORTA NUOVA 21:55 SALERNO 09:11;

8418 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 06:02 VENEZIA SANTA LUCIA 15:34;

8419 VENEZIA SANTA LUCIA 12:26 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 21:50;

8506 NAPOLI CENTRALE 07:30 BOLZANO BOZEN 13:48;

8509 SIBARI 06:24 BOLZANO BOZEN 15:48;

8519 BOLZANO BOZEN 13:12 SIBARI 22:33;

8525 BOLZANO BOZEN 15:12 NAPOLI CENTRALE 21:33;

9310 NAPOLI CENTRALE 08:55 TORINO PORTA NUOVA 15:20;

9405 VENEZIA SANTA LUCIA 07:26 NAPOLI CENTRALE 12:48;

9413 VENEZIA SANTA LUCIA 10:26 NAPOLI CENTRALE 15:48;

9414 SALERNO 07:13 VENEZIA SANTA LUCIA 13:34;

9420 NAPOLI CENTRALE 11:09 VENEZIA SANTA LUCIA 16:34;

9425 VENEZIA SANTA LUCIA 14:26 NAPOLI CENTRALE 19:48;

9431 VENEZIA SANTA LUCIA 16:26 NAPOLI CENTRALE 21:48;

9432 NAPOLI CENTRALE 17:05 VENEZIA SANTA LUCIA 22:55;

9435 VENEZIA S.LUCIA 18:26 NAPOLI CENTRALE 23:48;

9508 ROMA TERMINI 06:00 TORINO PORTA NUOVA 11:05;

9511 MILANO CENTRALE 06:10 LECCE 15:50;

9512 ROMA TERMINI 07:10 MILANO CENTRALE 10:50;

9514 TARANTO 06:10 TORINO PORTA NUOVA 16:00;

9515 MILANO CENTRALE 07:10 SALERNO 13:02;

951z SALERNO 05:50 TORINO PORTA NUOVA 13:00;

9519 TORINO PORTA NUOVA 07:00 SALERNO 14:06;

9520 NAPOLI CENTRALE 07:45 MILANO CENTRALE 12:50;

9524 SALERNO 07:44 MILANO CENTRALE 13:50;

9527 MILANO CENTRALE 10:10 SALERNO 16:06;

9532 NAPOLI CENTRALE 10:40 TORINO PORTA NUOVA 17:00;

9535 TORINO PORTA NUOVA 11:00 NAPOLI CENTRALE 17:12;

9539 MILANO CENTRALE 13:10 NAPOLI CENTRALE 18:53;

9540 NAPOLI CENTRALE 12:40 MILANO CENTRALE 17:50;

9543 TORINO PORTA NUOVA 13:00 SALERNO 20:05;

9544 SALERNO 12:50 MILANO CENTRALE 18:50;

9547 MILANO CENTRALE 15:10 TARANTO 23:42;

9551 MILANO CENTRALE 16:10 SALERNO 22:05;

9552 SALERNO 14:45 TORINO PORTA NUOVA 22:00;

9555 MILANO CENTRALE 17:10 BATTIPAGLIA 23:19;

9556 NAPOLI CENTRALE 16:40 MILANO CENTRALE 21:50;

9559 TORINO PORTA NUOVA 17:00 ROMA TERMINI 21:49;

9560 LECCE 13:10 MILANO CENTRALE 22:50;

9567 TORINO PORTA NUOVA 19:00 ROMA TERMINI 23:49;

9583 TORINO PORTA NUOVA 08:00 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 18:56;

9584 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 06:35 TORINO PORTA NUOVA 18:00;

9587 TORINO PORTA NUOVA 10:00 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 21:19;

9588 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 10:02 TORINO PORTA NUOVA 21:00;

9607 TORINO PORTA NUOVA 05:50 NAPOLI CENTRALE 11:38;

9611 TORINO PORTA NUOVA 06:50 NAPOLI CENTRALE 12:33;

9612 BATTIPAGLIA 05:12 TORINO PORTA NUOVA 12:10;

9623 MILANO CENTRALE 10:58 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 20:24;

9639 MILANO CENTRALE 14:30 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 23:09;

9642 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 08:58 TORINO PORTA NUOVA 19:10.

9645 TORINO PORTA NUOVA 14:50 ROMA TERMINI 19:10;

9646 NAPOLI CENTRALE 14:30 MILANO CENTRALE 19:00;

9649 TORINO PORTA NUOVA 15:50 ROMA TERMINI 20:10;

9657 MILANO CENTRALE 18:30 NAPOLI CENTRALE 23:03;

9658 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 12:21 MILANO CENTRALE 21:00.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato su intercity e Frecce;

fino alle 24:00 del giorno antecedente lo sciopero per i treni regionali;

oppure possono riprogrammare il viaggio secondo la disponibilità dei posti.

Per info:

app Trenitalia;

la sezione Infomobilità del sito Trenitalia;

sito trenitaliatper.it;

numero verde gratuito 800892021;

biglietterie e personale addetto all’assistenza clienti.

I treni garantiti di Italo

Anche Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti:

22/02/2025 9939 TORINO P.N. BARI C.LE 12:20 22:07;

22/02/2025 8143 TORINO P.N. REGGIO C CLE 13:20 0:15 GARANTITO;

22/02/2025 8158 REGGIO C CLE MILANO C.LE 13:10 23:20 GARANTITO;

22/02/2025 9947 TORINO P.N. SALERNO 14:30 21:32 FUORI FASCIA SCIOPERO Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero;

22/02/2025 8919 VENEZIA S.L. SALERNO 15:05 21:17 FUORI FASCIA SCIOPERO Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero;

22/02/2025 9952 BENEVENTO TORINO P.N. 15:20 22:40 GARANTITO

22/02/2025 9951 TORINO P.N. SALERNO 15:30 22:32;

22/02/2025 8920 NAPOLI C.LE UDINE 15:35 22:17 GARANTITO;

22/02/2025 8923 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 16:05 21:47 FUORI FASCIA SCIOPERO Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero;

22/02/2025 9992 NAPOLI C.LE GENOVA BR. 16:20 23:23 GARANTITO;

22/02/2025 9954 SALERNO MILANO C.LE 16:25 22:20;

22/02/2025 9955 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 16:30 22:43 GARANTITO;

22/02/2025 8922 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 16:35 21:55 FUORI FASCIA SCIOPERO Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero;

22/02/2025 8925 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 17:05 22:28;

22/02/2025 9991 MILANO C.LE CASERTA 17:15 21:55 FUORI FASCIA SCIOPERO Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero;

22/02/2025 8192 REGGIO C CLE ROMA TERMINI 17:15 23:30 GARANTITO;

22/02/2025 9959 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 17:20 23:43 GARANTITO;

22/02/2025 8967 BRESCIA NAPOLI C.LE 17:29 23:18 GARANTITO;

22/02/2025 9994 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 17:30 23:30 GARANTITO;

22/02/2025 8993 MILANO C.LE UDINE 17:35 21:40 FUORI FASCIA SCIOPERO Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero;

22/02/2025 8968 NAPOLI C.LE BRESCIA 17:55 23:33 GARANTITO;

22/02/2025 8927 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 18:05 22:10;

22/02/2025 9962 SALERNO MILANO C.LE 18:14 0:20 GARANTITO;

22/02/2025 9995 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 18:20 22:58 GARANTITO;

22/02/2025 8966 ROMA TERMINI BOLZANO 18:25 23:23 GARANTITO;

22/02/2025 9961 TORINO P.N. ROMA TERMINI 18:30 23:24 GARANTITO;

22/02/2025 8995 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 18:35 21:03 FUORI FASCIA SCIOPERO Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero;

22/02/2025 9963 TORINO P.N. ROMA TERMINI 19:25 0:24 GARANTITO;

22/02/2025 8997 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 19:35 22:03 GARANTITO;

23/02/2025 9908 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 5:14 11:35 GARANTITO;

23/02/2025 9968 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 5:35 10:15;

23/02/2025 9907 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 5:40 10:43;

23/02/2025 8954 NAPOLI C.LE BOLZANO 5:50 12:23 GARANTITO;

23/02/2025 8970 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 5:57 8:25;

23/02/2025 8191 ROMA TERMINI REGGIO C CLE 6:00 12:02 GARANTITO;

23/02/2025 9970 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 6:02 10:45;

23/02/2025 9998 GENOVA BR. NAPOLI C.LE 6:04 12:58 GARANTITO;

23/02/2025 8904 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 6:07 11:55;

23/02/2025 9967 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 6:15 10:58;

23/02/2025 9912 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 6:14 12:40 GARANTITO;

23/02/2025 9916 SALERNO TORINO P.N. 6:20 13:30;

23/02/2025 9915 TORINO P.N. BENEVENTO 6:25 13:38 GARANTITO;

23/02/2025 8951 BRESCIA ROMA TERMINI 6:27 10:40 GARANTITO;

23/02/2025 8111 MILANO C.LE REGGIO C CLE 6:40 16:50 GARANTITO;

23/02/2025 8953 BOLZANO ROMA TERMINI 6:42 11:45 GARANTITO;

23/02/2025 9972 CASERTA MILANO C.LE 6:45 11:15;

23/02/2025 9928 BARI C.LE TORINO P.N. 6:50 16:40 GARANTITO;

23/02/2025 8924 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 6:55 10:55;

23/02/2025 8956 NAPOLI C.LE BRESCIA 7:02 12:33 GARANTITO;

23/02/2025 8903 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 7:05 12:33 GARANTITO;

23/02/2025 9971 MILANO C.LE SALERNO 7:15 12:56;

23/02/2025 8971 UDINE MILANO C.LE 7:16 11:25 GARANTITO;

23/02/2025 9920 SALERNO TORINO P.N. 7:20 14:30 GARANTITO;

23/02/2025 8134 REGGIO C CLE TORINO P.N. 7:10 18:35 GARANTITO;

23/02/2025 8907 UDINE NAPOLI C.LE 7:23 14:43 GARANTITO;

23/02/2025 9919 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 7:30 13:43 GARANTITO;

23/02/2025 8973 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 7:35 10:03;

23/02/2025 8900 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 5:55 9:55 GARANTITO;

23/02/2025 9903 ROMA TERMINI NAPOLI C.LE 7:40 8:54;

23/02/2025 9974 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 7:40 12:15 GARANTITO;

23/02/2025 8974 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 7:57 10:25 GARANTITO;

23/02/2025 8902 TRIESTE C.LE NAPOLI C.LE 8:02 15:33 GARANTITO;

23/02/2025 8905 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 8:05 12:10;

23/02/2025 9976 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 8:25 13:15;

23/02/2025 9923 TORINO P.N. ROMA TERMINI 8:30 13:19 GARANTITO;

23/02/2025 8908 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 8:30 13:55;

23/02/2025 8910 SALERNO VENEZIA S.L. 8:38 14:55;

23/02/2025 8906 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 8:55 12:55 GARANTITO;

23/02/2025 9975 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 9:15 13:53 GARANTITO;

23/02/2025 9924 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 9:20 15:30;

23/02/2025 9904 MILANO C.LE TORINO P.N. 9:30 10:30;

23/02/2025 9927 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 9:30 15:43 GARANTITO;

23/02/2025 8977 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 9:35 12:03;

23/02/2025 9977 MILANO C.LE SALERNO 10:15 15:55;

23/02/2025 9980 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 10:35 15:15;

23/02/2025 8978 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 10:57 13:25;

23/02/2025 9978 ROMA TERMINI MILANO C.LE 11:05 14:15;

23/02/2025 8911 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 11:05 15:10;

23/02/2025 9979 MILANO C.LE ROMA TERMINI 11:15 14:30;

23/02/2025 9932 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 11:20 16:20;

23/02/2025 9935 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 11:30 17:43;

23/02/2025 8981 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 11:35 14:03 GARANTITO;

23/02/2025 9982 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 11:35 16:15;

23/02/2025 9931 MILANO C.LE SALERNO 11:40 17:39;

23/02/2025 8914 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 11:55 15:55 GARANTITO;

23/02/2025 8929 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 12:05 17:28;

23/02/2025 9981 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 12:20 16:58;

23/02/2025 9939 TORINO P.N. BARI C.LE 12:20 22:07 GARANTITO;

23/02/2025 8960 ROMA TERMINI BRESCIA 12:25 16:33;

23/02/2025 8983 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 12:35 15:03;

23/02/2025 8916 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 12:55 16:55;

23/02/2025 8913 VENEZIA S.L. SALERNO 13:05 18:54;

23/02/2025 9983 MILANO C.LE ROMA TERMINI 13:20 16:30;

23/02/2025 9940 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 13:20 19:30 GARANTITO;

23/02/2025 8143 TORINO P.N. REGGIO C CLE 13:20 0:15 GARANTITO;

23/02/2025 8158 REGGIO C CLE MILANO C.LE 13:10 23:20 GARANTITO;

23/02/2025 8959 BRESCIA ROMA TERMINI 13:29 17:40 GARANTITO;

23/02/2025 8918 NAPOLI C.LE TRIESTE C.LE 13:35 20:56 GARANTITO;

23/02/2025 9950 SALERNO MILANO C.LE 13:43 19:15;

23/02/2025 8984 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 13:57 16:25;

23/02/2025 8915 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 14:05 19:28 GARANTITO;

23/02/2025 9984 ROMA TERMINI MILANO C.LE 14:10 17:15;

23/02/2025 9985 MILANO C.LE ROMA TERMINI 14:20 17:30;

23/02/2025 9946 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 14:20 20:30 GARANTITO;

23/02/2025 9947 TORINO P.N. SALERNO 14:30 21:32;

23/02/2025 8987 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 14:35 17:03;

23/02/2025 8963 BOLZANO ROMA TERMINI 14:42 19:40 GARANTITO;

23/02/2025 8986 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 14:57 17:25;

23/02/2025 9986 ROMA TERMINI MILANO C.LE 15:05 18:15;

23/02/2025 8919 VENEZIA S.L. SALERNO 15:05 21:17 GARANTITO;

23/02/2025 9987 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 15:15 20:00 GARANTITO;

23/02/2025 9948 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 15:20 20:20 GARANTITO;

23/02/2025 9952 BENEVENTO TORINO P.N. 15:20 22:40 GARANTITO;

23/02/2025 9951 TORINO P.N. SALERNO 15:30 22:32 GARANTITO;

23/02/2025 8920 NAPOLI C.LE UDINE 15:35 22:17 GARANTITO;

23/02/2025 8928 ROMA TERMINI VENEZIA S.L. 15:55 19:55;

23/02/2025 8988 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 15:57 18:25;

23/02/2025 8923 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 16:05 21:47 GARANTITO;

23/02/2025 9989 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 16:15 20:53;

23/02/2025 9992 NAPOLI C.LE GENOVA BR. 16:20 23:23 GARANTITO;

23/02/2025 9954 SALERNO MILANO C.LE 16:25 22:20;

23/02/2025 9955 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 16:30 22:43;

23/02/2025 8922 NAPOLI C.LE VENEZIA S.L. 16:35 21:55 GARANTITO;

23/02/2025 9990 ROMA TERMINI MILANO C.LE 17:05 20:15;

23/02/2025 8925 VENEZIA S.L. NAPOLI C.LE 17:05 22:28 GARANTITO;

23/02/2025 9991 MILANO C.LE CASERTA 17:15 21:55;

23/02/2025 8192 REGGIO C CLE ROMA TERMINI 17:15 23:30 GARANTITO;

23/02/2025 9959 TORINO P.N. NAPOLI C.LE 17:20 23:43 GARANTITO;

23/02/2025 8967 BRESCIA NAPOLI C.LE 17:29 23:18;

23/02/2025 9994 NAPOLI C.LE TORINO P.N. 17:30 23:30 GARANTITO;

23/02/2025 8993 MILANO C.LE UDINE 17:35 21:40 GARANTITO;

23/02/2025 9993 MILANO C.LE ROMA TERMINI 17:45 21:05;

23/02/2025 8968 NAPOLI C.LE BRESCIA 17:55 23:33 GARANTITO;

23/02/2025 8992 VENEZIA S.L. MILANO C.LE 17:57 20:25 GARANTITO;

23/02/2025 8927 VENEZIA S.L. ROMA TERMINI 18:05 22:10;

23/02/2025 9962 SALERNO MILANO C.LE 18:14 0:20;

23/02/2025 9995 MILANO C.LE NAPOLI C.LE 18:20 22:58;

23/02/2025 8966 ROMA TERMINI BOLZANO 18:25 23:23 GARANTITO;

23/02/2025 9944 ROMA TERMINI BRESCIA 18:30 22:36 GARANTITO;

23/02/2025 8995 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 18:35 21:03 GARANTITO;

23/02/2025 9996 NAPOLI C.LE MILANO C.LE 18:35 23:15;

23/02/2025 9997 MILANO C.LE ROMA TERMINI 18:45 22:05;

23/02/2025 9961 MILANO C.LE ROMA TERMINI 19:40 23:24 GARANTITO;

23/02/2025 9963 TORINO P.N. ROMA TERMINI 19:25 0:24;

23/02/2025 8997 MILANO C.LE VENEZIA S.L. 19:35 22:03.

Per info contattare l’assistenza di Italo al numero a pagamento 892020.

Trenord

Trenord non istituisce alcuna fascia oraria di garanzia. Sabato sera viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22:00. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1;

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Per info:

sito trenord.it;

App Trenord.

Trenord garantisce il rimborso integrale anche con biglietto già convalidato, previa annotazione da parte di personale Trenord in caso di sciopero con richiesta da presentare entro 30 giorni.