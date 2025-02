Olly indeciso sull'Eurovision 2025, potrebbe rinunciare come gli Stadio: al suo posto andrebbe Lucio Corsi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nonostante la vittoria a Sanremo, Olly potrebbe rinunciare all’Eurovision 2025: “Devo prendermi del tempo e lo chiedo”, ha affermato il cantante. In caso di rinuncia, potrebbe essere Lucio Corsi il rappresentante dell’Italia. Già nel 2016, dopo che gli Stadio, vincitori del Festival quell’anno, rinunciarono al Contest, la Rai inviò al concorso la seconda classificata, Francesca Michielin.

Olly sull’Eurovision 2025: “Devo prendermi del tempo”

Lo aveva già preannunciato in conferenza stampa il 16 febbraio, dopo la sua vittoria a Sanremo 2025, e lo ha ribadito anche successivamente: Olly ha bisogno di tempo per decidere se partecipare o meno all’Eurovision 2025.

Nel corso di una recente intervista, rilasciata al Corriere, il giovane vincitore del Festival, che con la sua vittoria si è guadagnato il diritto di partecipare al Contest europeo, ha affermato di non aver ancora deciso se vi prenderà parte o meno.

Fonte foto: IPA

Il vincitore di Sanremo 2025 posa con il premio dopo la vittoria

“Sarebbe un onore poter partecipare a un evento così importante”, ha chiarito. Tuttavia, ha anche aggiunto: “Non c’è stato ancora un pensiero in merito perché non ho mai valutato l’idea di vincere. Devo prendermi del tempo e lo chiedo”.

Lucio Corsi potrebbe prendere il suo posto

L’incertezza di Olly sull’Eurovision 2025 non dovrebbe stupire: il cantante ha un tour sold out che lo aspetta, con diverse date fissate anche per il 2026.

Il rischio di farsi travolgere dal successo di Sanremo 2025 e di non riuscire a gestire i vari impegni è dunque elevato.

“Devo ancora metabolizzare il fatto di aver vinto il Festival e devo uscire da questa grande bolla che ci tengo a sgonfiare anche perché si tratta di musica”.

Dopo le dichiarazioni del neo-vincitore, ci si è iniziati a domandare chi potrebbe rappresentare l’Italia al concorso europeo.

Le ipotesi propendono tutte per Lucio Corsi, il secondo classificato con la sua Volevo essere un duro.

Il precedente caso

La rinuncia di Olly all’Eurovision 2025 non sarebbe infatti un caso isolato. Già nel 2016, anno in cui il Festival di Sanremo fu vinto dagli Stadio, fu la seconda classificata a rappresentare l’Italia all’evento.

Gli Stadio, all’epoca, definirono la loro potenziale partecipazione al Contest come “una forzatura”.

“Ci sentiremmo dei pesci fuor d’acqua e poi non so quanto ‘Un giorno mi dirai’ potrebbe essere capita in quel contesto”, aveva scritto, in un post su X, il cantante Gaetano Curreri.

Con la rinuncia degli Stadio, toccò a Francesca Michielin rappresentare il Paese all’Eurovision 2016.

La Rai, anche quest’anno, potrebbe utilizzare lo stesso criterio e inviare dunque Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo 2025, a Basilea.