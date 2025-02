Morto a Bagheria sbranato dai cani, Salvatore Maggiore trovato in strada dalle figlie: non era tornato a casa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia in Sicilia, a Bagheria (Palermo), dove un uomo di 84 anni, Salvatore Maggiore, è stato ritrovato morto in strada dalle figlie: l’uomo è stato sbranato dagli animali dei vicini di casa, due cani di razza corso, una femmina ed un maschio. Sul posto soccorsi e Forze dell’Ordine, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’uomo morto a Bagheria

Nel primo pomeriggio di oggi – lunedì 17 febbraio 2025 – intorno alle ore 13:00, una tragedia si è consumata in contrada Malfitano, nel territorio di Bagheria, comune facente parte della città metropolitana di Palermo.

Stando alle informazioni fin qui raccolte, un uomo di 84 anni, Salvatore Maggiore, è stato attaccato dai cani del vicino di casa, due animali di razza corso, un maschio e una femmina.

La zona di Bagheria dove l'84enne Salvatore Maggiore è morto, probabilmente dopo essere stato attaccato da due cani

In seguito all’aggressione, l’uomo è rimasto in strada, dov’è stato ritrovato dalle figlie, che non vedendolo rientrare a casa hanno deciso di andare a controllare in campagna, dove lo hanno trovato e hanno allertato i soccorsi.

Sbranato dai cani dei vicini

Sul luogo dell’aggressione sono quindi accorsi il personale medico del 118, giunto con un’ambulanza, i Carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e una pattuglia della Polizia municipale.

Gli operatori sanitari accorsi non hanno però potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. È però anche da chiarire esattamente quanto accaduto, dato che l’anziano presentava profonde ferite alle gambe, e non è escluso che possa aver avuto un malore, in seguito al quale gli animali avrebbero infierito sul suo corpo.

Gli agenti delle Forze dell’Ordine hanno poi effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione di quanto accaduto, con le indagini che mirano ad accertare le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Allertato anche il magistrato di turno.

Il cordoglio per Salvatore Maggiore

In attesa che venga fatta chiarezza su questo tragico evento, l’amministrazione comunale ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell’uomo tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, con il quale e si stringe al dolore dei familiari.

Sebbene inizialmente si sia parlato di cani randagi, è stata la stessa amministrazione comunale a chiarire nel comunicato che i due animali sono di proprietà di un vicino di casa della vittima, per il quale molte persone hanno espresso il proprio cordoglio sui social.