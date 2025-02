Travolta da un SUV a Olmo di Creazzo vicino Vicenza, bimba di 10 anni gravissima: uomo alla guida era ubriaco

Non un malore, tantomeno una disattenzione: era ubriaco l’uomo che, alla guida di un SUV, ha investito una bambina di 10 anni ad Olmo di Creazzo, vicino Vicenza. L’alcol test ha confermato quali fossero le sue condizioni. La piccola è ora ricoverata in condizioni gravissime, in coma per un violento trauma cranico, nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale San Bortolo.

Incidente in provincia di Vicenza

Come ricostruito dagli investigatori, al momento dell’incidente la bambina stava passeggiando sul marciapiede insieme al padre e al fratellino più piccolo.

Papà e figli erano arrivati da Tavernelle, una frazione divisa tra i vicini comuni di Altavilla Vicentina e Sovizzo. Si trovavano ad Olmo di Creazzo perché avevano deciso di trascorrere la domenica pomeriggio insieme a degli amici di famiglia.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Olmo è una frazione di Creazzo, comune di oltre 11.000 abitanti a sud-ovest di Vicenza in Veneto

Il fatto si è verificato in viale Italia, vicino all’incrocio con via Battisti, non lontano da una macelleria. A un certo punto, una Hyundai Tucson è uscita dalla carreggiata.

Bambina investita in pieno

L’auto è salita sul marciapiede e ha centrato la bambina, che ha sbattuto violentemente contro il cofano per poi essere scaraventata a terra. Il fratello minore è stato solo sfiorato, e ha riportato ferite di minore entità ad una mano.

Alla guida del veicolo c’era un vicentino di mezza età. Il Giornale di Vicenza riporta che l’uomo aveva un tasso alcolemico talmente alto che non si sarebbe reso conto di quanto appena avvenuto.

Al loro arrivo, i sanitari del 118 hanno stabilizzato la piccola sul posto, per poi trasportarla a sirene spiegate verso l’ospedale. La bambina è oggi in terapia intensiva pediatrica.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Valdagno. Molte le testimonianze dei presenti, alcuni dei quali sotto shock, che hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Il Corriere della Sera riporta il racconto di un presente che ricorda di avere assistito ad una scena “terribile”.

Automobilista indagato

La procura di Vicenza ha indagato l’automobilista per lesioni stradali gravissime e guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

La piccola lotta per la vita. I medici stanno valutando ogni scenario. Si punta a capire anche se, una volta lasciato l’ospedale, il suo corpo sarà destinato a riportare eventuali danni permanenti a causa del violentissimo trauma cranico subito.