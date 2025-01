Blitz a Lecce per traffico di droga e armi, ma non solo: ondata di arresti in tutta Italia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

All’alba di mercoledì 29 gennaio è scattata una vasta operazione antimafia per traffico di droga e armi in tutta la Provincia di Lecce e altre località della Puglia e d’Italia, con arresti in tutto lo Stivale. L’operazione ha coinvolto più di 470 militari del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto di unità specializzate.

Il blitz a Lecce per traffico di droga e armi

La vasta operazione antimafia scattata all'alba di mercoledì 29 gennaio a Lecce e ulteriori 22 comuni della provincia.

Come si legge in un comunicato dell’Arma dei Carabinieri, è stata data esecuzione a una misura cautelare nei confronti di 87 soggetti su un totale di 112 indagati, di cui 56 da associare alla locale Casa Circondariale e 31 da sottoporre ai domiciliari, ritenuti responsabili, a vario titolo di associazione mafiosa, nonché associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da fuoco e altri reati, tra cui ripetute estorsioni, aggravati dal metodo mafioso.

La vasta operazione antimafia scattata all’alba di mercoledì 29 gennaio ha coinvolto tutta la Provincia di Lecce e altre località della Puglia e d’Italia.

L’operazione ha toccato anche alcune province del Nord Italia, dove sono stati rintracciati e arrestati alcuni destinatari del provvedimento che avevano lasciato il Salento. Altri venti soggetti già detenuti hanno ricevuto il provvedimento direttamente in carcere.

Quanti militari sono stati coinvolti nell’operazione antimafia a Lecce

L’operazione ha visto coinvolti più di 470 Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto dei rinforzi della Legione Puglia, dei baschi rossi dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Puglia”, dei militari della Compagnia operativo di ordine pubblico e delle unità specializzate API/SOS dell’11° Reggimento “Puglia” e del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi.

All’operazione hanno partecipato anche il Nucleo Carabinieri Cinofili di Bari e gli elicotteristi del 6° Nucleo Elicotteri stanziato a Bari-Palese.

L’indagine a Lecce

L’indagine, condotta dal 2020 al 2024, è stata convenzionalmente chiamata “SUD EST” dal momento che gli elementi indiziari acquisiti hanno evidenziato l’esistenza nella provincia di Lecce di “un’associazione per delinquere di tipo mafioso, capeggiata da un soggetto già condannato per mafia e ora detenuto, a cui sono collegati ulteriori 2 gruppi criminali dediti al narcotraffico in tutto il territorio salentino, secondo intese definite all’interno dell’associazione a delinquere di tipo mafioso di base nella città di Lecce”.

Tra gli indagati “di elevato spessore criminale”, come si legge nel comunicato dell’Arma dei Carabinieri, spiccano il detenuto Antonio Marco Penza, già condannato per 416bis, Andrea Leo, anche lui già condannato per 416bis e Francesco Urso.