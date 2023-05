Blitz contro la 'ndrangheta in tutta Italia: 41 arresti per traffico di droga, riciclaggio in mano ai cinesi

Arresti in tutta Italia per traffico internazionale di droga. Ordinanze di custodia cautelare sono scattate in per 41 persone, ritenute affiliate alla ‘ndrangheta reggina e crotonese. Scoperta una fitta rete che coinvolge anche soggetti di nazionalità cinese, a cui era affidato il compito di riciclare il denaro illecito.

L’arresto all’alba

Sono finite in manette 41 persone in Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria.

Le ordinanze di custodia cautelare, adottate dal gip del tribunale di Bologna, sono destinate a soggetti ritenuti appartenenti a un’associazione a delinquere.

La rete sgominata dalle forze dell’ordine, composta da italiani affiliati o contigui alla ‘ndrangheta reggina e crotonese, era dedita al traffico internazionale di stupefacenti.

L’operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, dello Scico e di altri reparti del Corpo, è iniziata nelle prime ore della mattina di martedì 30 maggio. Nel blitz sono stati impegnati oltre 160 militari.

La scoperta della rete

Le indagini, lunghe e complesse, erano partite oltre due anni fa, dirette dalla Dda di Bologna e coordinate dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo.

Nel corso delle indagini, sono poi emerse delle convergenze con altri filoni investigativi delle procure di Firenze, Potenza e Trento.

Questa collaborazione, come riporta Bologna Today, ha portato alla scoperta di una fitta rete che non coinvolge solo persone di nazionalità italiana.

Risultano coinvolti, infatti, anche soggetti di nazionalità cinese, che sono stati riconosciuti come sistematicamente dediti al riciclaggio del denaro proveniente dagli illeciti commessi da questo sodalizio criminale.

Operazione a Vibo Valentia

Sempre nel mese di maggio, un’altra operazione aveva fatto scattare un maxi blitz a Vibo Valentia, in Calabria.

L’inchiesta Maestrale – Carthago coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e dal procuratore Nicola Gratteri, ha fatto scendere in campo Polizia, Guardia di finanza e Carabinieri per un totale di 500 uomini.

La vasta operazione antimafia ha portato all’arresto di 61 persone. Tra loro, vi era anche l’ex presidente della provincia e sindaco di Briatico, Andrea Niglia. In tutto sarebbero complessivamente 167 gli indagati.

Il giorno prima, un altro blitz in Calabria, nel cosentino, aveva portato all’arresto di altre 25 persone tra Paola e San Lucido.