Bimbo di 6 anni muore sbalzato dalla giostra al luna park: era seduto in un posto per adulti

Voleva passare una serata spensierata al luna park, il piccolo Eugene Mahuariki di 6 anni, ma purtroppo per lui quel giro sulla sua giostra preferita è stato anche il suo ultimo. Il bimbo, dal momento che era più alto rispetto ai bambini della sua età, era stato fatto sedere in uno dei posti riservati agli adulti; ma dopo che il macchinario è stato azionato, il bimbo è stato sbalzato via ed è morto.

Bimbo di 6 anni sbalzato via da una giostra, era seduto in un posto riservato agli adulti

La tragedia è avvenuta nel 2017 in Australia, durante la festa del Rye Easter Carnival di Melbourne. Sull’episodio è poi stata aperta un’inchiesta.

Il bimbo di sei anni amava particolarmente la giostra chiamata Cha Cha, simile a un ottovolante, e quel giorno che gli è stato fatale era in fila insieme a un altro bimbo più piccolo per salire sulla giostra. A parità di altezza, Eugene sembrava più grande della sua età ed è stato fatto sedere nei posti per gli adulti.

La morte e l’inchiesta

Dopo che la giostra è partita, il bimbo è scivolato dal sedile ed è rimasto aggrappato alla cabina per un po’, fino a quando non ce l’ha fatta più ed è caduto via, sbattendo violentemente la testa. Il colpo è stato così forte che non gli ha lasciato scampo, e i soccorsi si sono rivelati inutili.

La famiglia di Eugene si è quindi rivolta a un tribunale per chiedere giustizia sulla morte del piccolo.

Nelle scorse ore, invece, un altro bambino di 6 anni è morto annegato in un fiume in Austria, dopo che il padre era svenuto in seguito a un’aggressione.