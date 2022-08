Bimbo di 6 anni annega nel fiume dopo che il padre è stato colpito con una bottiglia e rapinato

Tragedia in Tirolo, in Austria, dove un bimbo di 6 anni è morto annegato dopo che il padre 37enne ha subito una rapina. Secondo quanto riporta la stampa locale tirolese, l’uomo è stato aggredito con una bottiglia da una persona che gli avrebbe sottratto oggetti personali, ed è svenuto; il figlio di 6 anni, disorientato, ha iniziato quindi a vagare da solo per poi cadere in un fiume.

Bimbo di 6 anni annega in Tirolo, cos’è successo

Intorno alle 5.20, una persona stava passeggiando nei pressi del Kitzbüheler Ache, un tratto di fiume che scorre da Kitzbühel a St. Johann, in Tirolo. A un certo punto, ha notato a terra un uomo privo di sensi ed ha allertato i soccorsi.

L’uomo, un 37enne tedesco, ha quindi ripreso conoscenza e la prima cosa che ha chiesto alla polizia è stata dove fosse il figlio. Gli agenti, insieme ai vigili del fuoco, si sono subito attivati per cercare il bambino, per poi rinvenire, circa un’ora dopo, il suo corpicino senza vita nel fiume.

L’ipotesi degli investigatori

Secondo gli investigatori, il bambino si sarebbe liberato dal passeggino e potrebbe essere inciampato e caduto nel corso d’acqua, dove ha poi trovato la morte. Non ci sono prove che il bambino sia stato vittima di violenze da parte dell’ignoto rapinatore, ha detto il direttore dell’LKA Katja Tersch all’agenzia di stampa austriaca APA.

Nel frattempo, il padre del bimbo si trova in ospedale. Gli investigatori avrebbero trovato il suo cellulare e il suo portafoglio nelle immediate vicinanze della scena del crimine, oltre ai cocci della bottiglia rotta che potrebbe essere stata usata per colpire il padre. Ma stando a quanto ha appreso RTL, gli oggetti della borsa sono apparentemente scomparsi.

Il bimbo aveva una disabilità mentale

Il corpo del bimbo sarà sottoposto all’autopsia per stabilire le cause e le circostanze della morte. La vittima era un bimbo con disabilità mentale. Secondo quanto appreso da RTL, il padre usciva spesso fuori di notte con suo figlio per calmarlo, forse proprio a causa del suo stato di salute.

Fonte foto: 123rf Uno scorcio sulle Alpi di Kitzbühel, nei pressi delle quali è avvenuta la tragedia