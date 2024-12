Meloni e l'intervento su Caivano in Senato, la premier risponde alle critiche facendo i versi: il video

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Durante il tradizionale passaggio in Parlamento prima del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è scontrata con le opposizioni sul tema di Caivano. La premier ha rivendicato quanto realizzato nel comune campano, facendo il verso ai mugugni che si alzavano dai banchi della minoranza.

Cosa ha detto Meloni in Parlamento

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un duro scontro con le opposizioni durante il passaggio parlamentare prima del Consiglio europeo cominciato nel tardo pomeriggio del 18 dicembre a Bruxelles.

La premier ha rivendicato quanto fatto dal Governo nel comune di Caivano: “Bisogna riconoscere quanto abbiamo fatto a Caivano, perché siamo noi ad aver buttato fuori 36 camorristi dalle case popolari della povera gente” ha dichiarato la premier.

Fonte foto: ANSA I banchi del Governo durante l’intervento di Meloni

Durante il suo discorso Meloni si è interrotta più volte, imitando i mugugni che provenivano dalle file dell’opposizione.

Cosa è stato fatto a Caivano

Il discorso tenuto da Giorgia Meloni in Parlamento fa riferimento a una trentina di sgomberi di immobili al Parco verde di Caivano, comune del napoletano elevato dal governo a simbolo dell’impegno contro il degrado delle periferie, avvenuti tre settimane fa.

Nell’estate del 2023, proprio al Parco verde di Caivano, un gruppo di ragazzini minorenni avrebbe stuprato due bambine di 12 e 10 anni. I giovani sono stati condannati in primo grado nel luglio scorso.

Da allora il governo si è impegnato in una riqualificazione del comune, in particolare del Parco verde, un grande progetto di edilizia popolare, cercando di creare un “Modello Caivano” da replicare in altre periferie.

Il passaggio parlamentare prima del Consiglio europeo

Giorgia Meloni ha riferito in Parlamento prima di recarsi a Bruxelles per il Consiglio europeo, la riunione dei capi di Stato e di Governo che prende le decisioni più importanti per quanto riguarda l’indirizzo politico dell’Ue.

Questo passaggio parlamentare è stato reso obbligatorio nel 2012 e negli anni è diventato uno dei principali momenti di confronto pubblico tra Governo e opposizioni.

Durante il suo discorso, Meloni ha accennato anche a Elon Musk, alla situazione in Medio Oriente e al riavvicinamento dell’Italia ad Assad prima della caduta del dittatore siriano e della Manovra finanziaria in via di approvazione.