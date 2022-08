Padova, rapina in una villa: coppia di anziani legata e picchiata da quattro ladri

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tanta paura per una coppia di anziani residenti nella periferia di Padova. Nella notte di giovedì 18 agosto quattro malviventi sono entrati nella loro villa per rapinarli. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 21.30, poco prima che si scatenasse il temporale. Le vittime, un uomo di 83 anni e una donna di 79 anni, sono state legate, picchiate e derubate.

Padova, anziani rapinati in casa: come sono entrati i ladri

Secondo quanto si apprende i rapinatori sono riusciti a entrare all’interno della villa, situata nel quartiere padovano Armistizio, approfittando di una finestra aperta.

Proprio in quel momento gli anziani stavano chiudendo tutte le imposte di casa in vista dell’imminente ondata di maltempo.

Fonte foto: Virgilio Notizie Gli anziani rapinati vivono in una villa nel quartiere Armistizio di Padova

Improvvisamente la coppia si è ritrovata davanti ai quattro rapinatori, tutti con il volto coperto da passamontagna. Dalle indiscrezioni due di loro avrebbero avuto anche una pistola.

Vittime immobilizzate e picchiate

Nessuno dei due anziani ha avuto il tempo di fare qualcosa. La donna è stata colpita al volto con un pugno da uno dei malviventi. Altri due nel frattempo hanno legato le mani del marito con una corda trovata nello stendino.

Subito dopo i ladri hanno iniziato a mettere la villa a soqquadro alla ricerca di denaro e gioielli, senza tuttavia riuscire a trovare quanto sperato.

Così hanno rubato le fedi nuziali ai due anziani e una catenina. Dopo aver preso la refurtiva si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

A quel punto l’83enne è andato a chiedere aiuto alla colf che abita al piano di sopra, che non si era accorta di nulla. Dopo essersi fatto slegare le mani ha chiamato la polizia.

Come stanno gli anziani rapinati

Sul posto oltre alle forze dell’ordine è intervenuto anche il personale del 118, che ha portato i due anziani in ospedale per cure e accertamenti.

L’83enne avrebbe riportato lesioni con una prognosi di 20 giorni, mentre la 79enne colpita al volto sarebbe ancora in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso sta indagando la polizia.

Le parole di Zaia

Subito dopo aver appreso la notizia della rapina in casa ha detto la sua il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Secondo il governatore per evitare altri fatti simili occorre da una parte inasprire le pene e dall’altra “tolleranza doppio zero”.

“Non è ammissibile che due anziani non possano sentirsi tranquilli a casa loro e vengano aggrediti fisicamente e legati per essere derubati”, ha dichiarato, aggiungendo di confidare che i criminali vengano arrestati al più presto e “perseguiti con il massimo rigore previsto dalle leggi vigenti”.