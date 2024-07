Nuova truffa per furti in appartamento scoperta dalla polizia, il falso avviso che colpisce durante le vacanze

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’ingegnosa truffa per mettere a segno furti in appartamento è stata smascherata il 23 luglio dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Firenze. L’operazione ha portato all’arresto di una donna e al fermo di un minorenne per identificazione.

Come funziona la truffa

Come riporta il sito della Polizia di Stato, gli investigatori hanno scoperto che i malviventi utilizzavano un semplice, ma efficace espediente per accedere agli appartamenti occupati da turisti.

La truffa consisteva nell’affiggere sulle porte delle case vacanza, principalmente occupate da turisti stranieri, falsi avvisi in inglese che suggerivano di non chiudere a chiave.

Fonte foto: iStock

La nuova truffa dei topi d’appartamento è stata scoperta a Firenze

Questo stratagemma permetteva ai ladri di introdursi facilmente negli appartamenti, utilizzando una lastra di plastica per far scattare il meccanismo della serratura senza troppi sforzi.

I furti in appartamento durante le vacanze

Tuttavia, i ladri non avevano considerato l’operazione “Estate sicura” in corso nel capoluogo toscano, che prevede l’impiego di pattuglie in borghese su auto e moto civetta, oltre al servizio delle volanti.

Proprio grazie a questa operazione, una pattuglia ha notato due giovani in atteggiamenti sospetti in una via del centro, con un grosso zaino. Insospettiti dal comportamento dei due, i poliziotti hanno proceduto al controllo, scoprendo arnesi da scasso e diversi capi di abbigliamento e accessori di alta moda, del valore di migliaia di euro.

Questi articoli erano stati rubati poco prima da un appartamento nelle vicinanze, occupato da turiste statunitensi.

Il caso risolto a Firenze

Le vittime del furto, interrogate dalla Polizia, hanno confermato di aver trovato un avviso sulla porta che le invitava a non chiudere a chiave.

La refurtiva è stata restituita alle legittime proprietarie, che hanno espresso il loro apprezzamento verso la Polizia italiana.

A inizio estate anche un vip, il cantante Ermal Meta era stato vittima di un furto in casa.