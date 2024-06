Furto a casa di Ermal Meta raccontato via Instagram dal cantautore, il messaggio ironico per sdrammatizzare

I ladri hanno fatto irruzione a casa di Ermal Meta e della compagna Chiara Sturdà. I malviventi sono entrati spaccando una porta a vetri ma sono fortunatamente andati via con un bottino assai magro: una collanina. Il cantautore ha raccontato la disavventura ai fan postando un messaggio su Instagram.

Nella stessa settimana, Ermal Meta ha provato l’immensa gioia per la nascita di una figlia e la rabbia per l’assalto dei ladri.

Il cantautore ha pubblicato una storia su Instagram, corredata da un sottofondo musicale a tema: “In questo mondo di ladri” di Antonello Venditti.

Avviso ai ladri che stanotte mi hanno spaccato una porta per rubare, alla fine, una collanina. Se cercate oro e contanti non andate a casa dei cantautori! Non siamo ricchi! Non vendiamo mica ciliegie!