Partorisce in strada e vaga per Palermo col neonato in braccio, Polizia segue le tracce di sangue e li salva

Ha vagato per il quartiere con il figlio in braccio ancora attaccato al cordone ombelicale, dopo aver partorito per strada. A Palermo la polizia ha soccorso una donna senza fissa dimora che aveva appena dato alla luce un bambino. La madre e il neonato sono stati trasportati in ospedale e sarebbero in buone condizioni.

Donna partorisce per strada a Palermo

L’allerta al 112 è stata data da un residente intorno alle 7 del mattino di mercoledì 18 dicembre, dopo aver sentito e visto la donna urlare e chiedere aiuto, con in braccio il figlio che piangeva.

La senzatetto originaria dell’Uruguay aveva appena partorito un bimbo per strada, all’incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi, non lontano dalla stazione centrale di Palermo e dal centro storico.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

La zona di Palermo dove la donna è stata trovata con il figlio poco dopo aver partorito per strada

I soccorsi

Arrivati sul posto, gli agenti dell’Upgsp del commissariato “Oreto-Stazione” hanno trovato una chiazza di sangue frutto del parto, ma la madre si era allontanata con il bambino.

Richiesto l’intervento immediato del personale sanitario, la polizia si è messa alla ricerca della donna nella zona e perlustrando le strade adiacenti, fino a trovare mamma e figlio al riparo in un angolo di un cantiere poco distante, in via Antonio Ugo, ancora attaccati dal cordone ombelicale.

Il neonato ancora insanguinato è stato preso in carico insieme alla madre dai medici del 118, che hanno portato entrambi all’ospedale Buccheri La Ferla.

Secondo quanto riferito dall’edizione locale di Repubblica, il bambino pesa 2 chili e 540 grammi, è in buono stato di salute ed è assistito nel reparto di neonatologia. La donna però si sarebbe allontanata poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria.