Teo Mammucari dice stop a teatro e tv dopo Belve, l'annuncio del conduttore

Teo Mammucari ha sospeso tutte le attività teatrali e televisive fino a data da destinarsi dopo l’intervista a Belve, durata pochi minuti e conclusasi con la sua uscita dallo studio. Il conduttore televisivo ha anche chiesto a Francesca Fagnani di chiarire meglio quanto accaduto durante la trasmissione.

Teo Mammucari sospende tutte le apparizioni in tv e a teatro

Il presentatore e attore Teo Mammucari ha comunicato la sospensione di tutte le sue apparizioni televisive e del suo tour teatrale.

Saltano quindi tutte le date del suo spettacolo.

Padova il 3 gennaio;

Verona il 4 gennaio;

Milano l’8 gennaio;

Roma il 22 gennaio;

Varese il 31 gennaio;

Bologna l’8 febbraio;

Torino il 26 febbraio;

Firenze il 7 marzo;

Terracina il 15 marzo;

Aprilia il 29 marzo;

Napoli il 18 aprile.

Fonte foto: ANSA Francesca Fagnani, conduttrice di Belve

La decisione è stata presa per motivi “di salute e personali” a seguito dell’intervista andata in onda durante la trasmissione televisiva Belve di Rai 2: “Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima” ha dichiarato Mammucari.

L’intervista a Belve

Durante la puntata del 10 dicembre della trasmissione Belve, Teo Mammucari ha avuto un diverbio con la conduttrice del programma Francesca Fagnani, che si è concluso con l’abbandono dello studio da parte dell’intervistato.

L’episodio ha creato molte polemiche e un’accesa discussione attorno al conduttore, che ha espresso il suo rammarico per quanto accaduto in interviste successive.

“Avevo chiesto cheFrancesca non parlasse dei miei familiari. La mia intenzione era e rimane quella di proteggere le persone che amo, rispettando la loro privacy” ha detto Mammucari a Rtl.

La richiesta di Mammucari a Fagnani

Nelle giornate successive le polemiche per l’intervista non si sono fermate e Mammucari ha criticato anche le scene che sono andate in onda, incluso un fuori onda in cui sembra che l’intervistato insulti la conduttrice.

“È normale che Noemi, la Bertè e tutta Italia mi abbiano dato del cafone e dell’ignorante, come poi ha fatto anche il pubblico” ha commentato Mammucari.

Il conduttore televisivo ha poi chiesto a Fagnani di contestualizzare meglio quanto andato in onda: “Francesca, puoi dire al pubblico che quell’imprecazione non l’ho mai detta in quello studio?” ha chiesto Mammucari.