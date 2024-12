Chi è Dan Sucu nuovo proprietario del Genoa e azionista di maggioranza del club

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il Genoa ha un nuovo proprietario: Dan Sucu, imprenditore rumeno, è il nuovo azionista di maggioranza della squadra rossoblù. Nelle scorse ore l’uomo d’affari ha sottoscritto l’aumento di capitale, come comunicato tramite una nota ufficiale dalla stessa società. Sucu è una figura di spicco nel panorama economico internazionale. Inoltre ricopre la carica di presidente della Confederatia Patronala Concordia, vale a dire la Confindustria in Romania.

Chi è Dan Sucu, il nuovo proprietario del Genoa

Nel comunicato diramato dal Genoa Cricket and Football Club è stato reso noto che, dopo la delibera di un aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento dello scorso 14 dicembre, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 18 dicembre 2024, ha approvato l’offerta di Sucu.

L’imprenditore rumeno, attraverso un suo veicolo d’investimento, ha così sottoscritto per intero l’aumento di capitale. Quindi ha ricevuto una partecipazione del capitale sociale attorno al 77% del Genoa CFC. I precedenti soci sono rimasti in minoranza.

L’offerta di Sucu è ritenuta strutturata e strategica. Il fine è quello di garantire alla società le risorse utili per rafforzare le proprie ambizioni a livello sportivo.

Sucu è nato a Bucarest il 25 aprile 1963. Nel mondo imprenditoriale è conosciuto soprattutto per aver fondato Mobexpert, il più grande marchio di arredamento della Romania. Per l’azienda lavorano oltre 2.200 dipendenti.

Il 61enne è anche un investitore attivo e stimato nel comparto immobiliare. Tra i suoi interessi c’è anche il settore dei media: dal 2022 ha infatti un ruolo importante nel quotidiano economico ‘Ziarul Financiar’.

Non è alla sua prima esperienza alla guida di un club di calcio essendo già proprietario del Rapid Bucarest di cui detiene il 90% delle quote. Sucu, da quando ha acquistato la società della capitale rumena, realtà con oltre 100 anni di storia, ha promosso investimenti nello sviluppo di infrastrutture al passo con i tempi e nell’accademia giovanile che ospita circa 700 giovani calciatori.

Dan Sucu, non solo business: il calcio come strumento sociale

Sucu vede il calcio non solo come business, ma anche come utile strumento sociale. La sua filosofia mira a coinvolgere migliaia di ragazzi nello sport con lo scopo di diffondere valori di inclusione e crescita personale.

“È un onore e una grande responsabilità diventare azionista di riferimento del Genoa CFC. Gestire una società di calcio vuol dire non limitarsi soltanto agli aspetti legati al business. È un’attività che necessita di una passione genuina per questo sport e di un impegno verso la comunità dei tifosi che vivono per questi colori”. Così Sucu sui canali social del club rossoblù, rivolgendosi ai tifosi.

Fonte foto: ANSA I calciatori del Genoa Alessandro Zanoli, Stefano Sabelli e Fabio Miretti

L’imprenditore ha inoltre spiegato che vuole avviare una collaborazione di successo tra il Genoa e alcuni club dell’Europa dell’est, tra cui il Rapid Bucarest. Quindi ha evidenziato che i risultati più importanti “si ottengono con un lavoro di squadra a ogni livello”.

“Cari genoani, non vedo l’ora di vedervi allo stadio e forza Genoa”, ha concluso Sucu.

La reazione del governatore della Liguria

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha commentato l’arrivo di Sucu con toni entusiastici, dichiarando che “è un’occasione per consolidare il legame tra la storia calcistica della Regione e le prospettive di crescita futura”.

Contenta anche l’assessora allo Sport Simona Ferro che ha assicurato che “l’arrivo di Dan Sucu è una buona notizia non solo per il Genoa, ma per tutta la Regione”.