Neve a Natale secondo le previsioni meteo, le regioni più colpite dal freddo artico durante le Feste

L’anticiclone delle Azzorre ha concesso una tregua dal maltempo su ampie zone della Penisola, ma secondo le previsioni meteo presto cederà il passo a una perturbazione nord atlantica che porterà freddo intenso, da principio sulle regioni del Nord, dove al gelo si accompagnerà la neve a Natale, per poi spostarsi verso Sud.

Il calo delle temperature

Le temperature crolleranno da giovedì 19 dicembre, ma come spiegano gli esperti di 3B Meteo, il cambio di passo comincerà ad avvertirsi già nel corso di mercoledì 18.

Le prime avvisaglie si percepiranno sulle aree che si affacciano sul Mar Ligure e sull’alto Tirreno, sulle quali soffieranno correnti di Libeccio, alle quali seguirà il calo delle temperature.

Il flusso umido da Sud-Ovest porterà le prime piogge, di intensità relativamente contenuta, sulla Toscana centro-settentrionale e sulla Liguria di Levante. Le condizioni si manterranno stabili sul resto dello Stivale.

Freddo e neve a Natale

Il freddo intenso comincerà a pungere nei giorni antecedenti al Natale, durante il quale non mancheranno nevicate al Nord e sui maggiori rilievi.

Il freddo si farà sentire, in particolare, tra il 23 e il 25 dicembre passando rapidamente da Nord a Sud. Saranno così le regioni adriatiche e quelle meridionali ad essere maggiormente toccate dal calo delle temperature, con pioggia e nevicate sparse.

Il resto del Paese verrà invece toccato dall’anticiclone, che dovrebbe garantire condizioni meteo più asciutte e con sprazzi di sole. Le temperature dovrebbero comunque mantenersi al di sotto della media di stagione.

Meteo incerto

Permangono, tuttavia, alcune incertezze in merito all’evoluzione del meteo nei prossimi giorni. In particolare, sullo Ionio piccoli spostamenti del centro di bassa pressione potrebbero portare all’aumento o alla diminuzione dell’estensione e dell’intensità dei fenomeni, mentre potrebbero esserci variazioni sulle previsioni relative alla localizzazione delle piogge.

Per quanto riguarda la neve, quantità e distribuzione verranno determinate dalla quantità di aria artica che investirà la penisola. Il consiglio, soprattutto per chi all’avvicinarsi del Natale programma di mettersi in viaggio in auto, è quello di controllare periodicamente l’evoluzione delle previsioni meteo.

Dopo Natale, si prevede che l’avanzata dell’anticiclone recherà con sé un miglioramento delle condizioni meteorologiche, pur con il permanere di condizioni di residua instabilità al Sud.