Influenza aviaria H5N1 e stato d'emergenza in California, cosa significa e perché il virus preoccupa

Dopo il primo caso grave di influenza aviaria in un uomo in Louisiana, arriva la dichiarazione dello stato di emergenza in California. La decisione è stata presa dal governatore Gavin Newsom. Da fine agosto a oggi nello stato americano il virus H5N1 è stato trovato in 645 aziende lattiero-casearie, di cui la metà nell’ultimo mese.

Stato di emergenza proclamato in California

La California ha quindi riconosciuto l’aumento del livello di gravità della situazione relativa alla diffusione del virus dell’influenza aviaria tra i bovini da latte.

Lo stato americano non è stato il primo a rilevare la presenza del virus H5N1 tra i bovini, ma i controlli degli ultimi mesi hanno evidenziato una situazione allarmante. Da qui la decisione del governatore democratico Gavin Newsom di dichiarare lo stato d’emergenza.

In California controlli in aumento sulla diffusione dell’aviaria nelle aziende lattiero-casearie

Influenza aviaria, sale la soglia di attenzione

Questo passaggio permette alla California di incrementare le risorse a disposizione per contenere l’epidemia. Per esempio, con i fondi aggiuntivi si può assumere più personale per i controlli.

D’altronde, negli Usa la soglia di allarme era stata alzata poche ore prima, quando un uomo in Louisiana è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo aver contratto il virus dell’influenza aviaria in seguito a esposizione a uccelli malati.

A quanto pare il paziente aveva un allevamento di volatili all’interno del quale si era diffusa la malattia. Finora negli Stati Uniti erano stati rilevati 61 casi di H5N1 nell’uomo, ma tutti con sintomi lievi.

La spiegazione del governatore della California

I primi dati parziali sul genoma del virus che ha colpito l’uomo in Louisiana indicano una correlazione con altri casi di infezioni nell’uomo rilevate negli Usa.

“La proclamazione dello stato di emergenza è un’azione mirata per garantire che le agenzie governative abbiano le risorse e la flessibilità di cui hanno bisogno per rispondere rapidamente a questa epidemia”, ha spiegato il governatore della California Gavin Newsom.

“Sebbene il rischio per la popolazione rimanga basso, continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di questo virus”, ha aggiunto.