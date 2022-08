Bibbona, bimbo di 3 anni cade nella piscina dei nonni e muore per annegamento nel Livornese

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un bambino di 3 anni è annegato a Bibbona, in provincia di Livorno, nella piscina della villa dei nonni, di origine milanese. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Ansa, il piccolo sarebbe caduto accidentalmente in acqua. Dopo l’allarme immediato lanciato dai familiari i medici del 118 sono arrivati subito sul posto, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Il luogo della tragedia

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio nella residenza della famiglia di origine milanese, tra le province di Livorno e Pisa, sulle prime colline dietro il litorale tirrenico.

Secondo quanto riporta La Nazione, lì nonni della piccola vittima possiedono un’azienda agricola in località Poggio alle Tane. Il bambino sarebbe rimasto da solo con loro perché i genitori erano partiti per Milano per organizzare le loro nozze.

Il precedente

Non è l’unica tragedia del genere accaduta di recente in Toscana che ha visto un bambino perdere la vita in piscina: lo scorso luglio un bambino di 6 anni che era stato trovato privo di sensi a bordo vasca in un parco divertimenti di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nel quale era andato con i genitori.

All’arrivo del personale sanitario le sue condizioni erano apparse subito serie: il bambino era andato in arresto cardiocircolatorio e gli operatori del 118 hanno dovuto ricorrere anche all’uso del defibrillatore in dotazione alla struttura.

Il piccolo, di origine indiana e residente a Pisa, era stato portato in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è finito in coma. I medici non hanno potuto far nulla per salvarlo.