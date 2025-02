Selvaggia Lucarelli si rifiuta di rispondere a Cattelan su Fedez al DopoFestival e spiega la teoria del voto 6

Alessandro Cattelan, durante la seconda puntata del DopoFestival, ha stuzzicato Selvaggia Lucarelli, domandandole in modo diretto cosa ne pensasse della performance di Fedez. La giornalista che, come è noto, non stravede per il rapper, per usare un eufemismo, si è rifiutata di rispondere per ben due volte, cambiando argomento per poi spiegare la sua teoria del “voto 6“.

DopoFestival: Cattelan chiede a Selvaggia Lucarelli di Fedez, lei non risponde

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025, Fedez, con ‘Battito‘, si è piazzato tra i vincitori. Il suo nome è infatti entrato nella rosa dei primi 5 classificati. A fargli compagnia Lucio Corsi, Achille Lauro, Giorgia e Simone Cristicchi.

Cattelan, al DopoFestival, ha fatto i complimenti all’ex marito di Chiara Ferragni. Poi ha cominciato a pungolare Selvaggia Lucarelli: “Oggi Fedez mi è piaciuto ancora più di ieri. Tu cosa ne pensi? Che voto gli hai dato?”. “Ti piace il mio tailleur?”, la risposta della giornalista che ha provato a cambiare tema in un amen.

Il conduttore, però, non ha mollato la presa: “Io mi ricordo che voto gli hai dato”. “Gli ho dato 6”, ha ricordato la Lucarelli, in riferimento alle pagelle scritte nella sua newsletter ‘Vale Tutto’. La sufficienza e quindi non una bocciatura? Non proprio, perché il voto 6 ha un significato particolare per la giornalista. E Cattelan lo sa bene.

“Il mondo sa cosa vuol dire quando Selvaggia dà un 6”, ha scandito il conduttore. Nel discorso si è inserita Federica Nargi, tra i concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle: “A me ha dato zero”. Cattelan ha puntualizzato: “Ma è meglio lo zero, perché nel mondo di Selvaggia il 6 lo dà…”.

“Lo do a quelli da cui mi voglio tenere lontana. Non voglio avere a che fare con te? Sei”, ha spiegato la giornalista. Cattelan ha di nuovo incalzato Selvaggia: “Ma ti è piaciuto Fedez?”. Altro divagamento: “Quindi, dove vai in vacanza quest’estate?” Nulla da fare, del rapper non ne ha proprio voluto parlare.

Lucarelli e Cattelan a Supernova: “Il voto 6 per far sparire un concorrente”

Qualche settimana fa, Selvaggia Lucarelli è stata ospite a Supernova, podcast di Alessandro Cattelan. Fu allora che rese nota la sua teoria del “voto 6”, parlando di Ballando con le Stelle in cui da anni ricopre il ruolo di giurata.

Durante l’ospitata, rivelò che quando vuole far “sparire un o una concorrente” come voto da 5 o 6. Motivo? Perché considera tale votazione piuttosto neutra, peggio di uno zero o di un uno, che, solitamente, sono voti che attizzano gli animi e danno risalto a un personaggio, provocando una reazione nel pubblico.

La giornalista: “Perché Fedez continua a parlare di salute mentale?”

“Non capisco perché Fedez continui a parlare di salute mentale e di terapia nel ruolo di vittimino frignante con tutta la gente che fra risse e vendette private probabilmente ha mandato lui in terapia”. Così Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter.

“Detto ciò la canzone è innocua, lui canta ‘dentro i miei occhi guerra dei mondi vedo nero’ con le lenti a contatto nere per evocare la dilatazione delle pupille. Ma il sospetto è che voglia rimarcare la distanza dagli occhi azzurri geneticamente dominanti nella famiglia Ferragni“, ha concluso la giornalista.