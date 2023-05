Bimbo di 5 anni cade dalla finestra a Poggibonsi vicino Siena: era in casa col fratello più grande, è grave

A Poggibonsi, in provincia di Siena, un bimbo di 5 anni è caduto dalla finestra della propria abitazione situata al secondo piano di una palazzina. Il fatto è accaduto nella mattinata di giovedì 25 maggio.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, riferisce l’agenzia ItalPress, al momento della caduta il bimbo era da solo in casa con un fratello a Poggibonsi, comune di 28 mila anime in provincia di Siena e importante centro agricolo e industriale.

La madre, infatti, stando alle prime informazioni sull’accaduto, era uscita per alcune commissioni e si sarebbe resa conto di quanto era successo al figlio solo al momento del rientro, quando erano già in corso i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Poggibonsi che indagano sulla caduta del bimbo. Da chiarire, al momento, l’esatta dinamica di quello che sembrerebbe essere stato un incidente.

Le condizioni del bimbo

Il bimbo è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti che hanno allertato subito il 112.

Si è inoltre reso necessario l’intervento di Pegaso con il quale il bambino è stato trasportato all’ospedale Meyer di Firenze dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

