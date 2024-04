Bimbe accoltellate fuori dalla scuola vicino a Strasburgo in Francia: 14enne vede la scena, morta dopo malore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Due bimbe di 6 e 11 anni sono state accoltellate davanti alla loro scuola di Souffelweyersheim, piccolo centro nei pressi di Strasburgo nell’est della Francia. Per il gesto è stato fermato un giovane di 30 anni. Una terza ragazzina, di 14 anni, è morta dopo essere stata colta da arresto cardiaco.

Due bambine ferite a coltellate

L’attacco è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 18 aprile. La bambina di 11 anni è stata ferita davanti alla scuola, l’altra è stata colpita in una piazza lì vicino. Entrambe hanno riportato ferite superficiali e non sono dunque in pericolo di vita.

Ragazzina muore per arresto cardiaco

Un’adolescente di 14 anni, studentessa di una scuola media vicina, è stata ricoverata in condizioni gravi dopo aver subito un arresto cardiaco durante il periodo di confinamento imposto come misura di sicurezza subito dopo l’allarme.

La giovanissima è deceduta nella mattinata del 19 aprile. La procura ha annunciato che verranno condotte indagini per chiarire i contorni della tragedia e per capire se possa esserci un collegamento diretto con l’aggressione avvenuta a Souffelweyersheim.

Chi è l’aggressore

L’autore del gesto è un incensurato che sarebbe affetto da “fragilità mentale”, come ha dichiarato la polizia. Al momento pare che i fatti non siano connessi a una radicalizzazione. Quando è stato arrestato non aveva più con sé l’arma e ha opposto una minima resistenza.

Secondo fonti della gendarmeria, riportate da Le Figaro, l’aggressore soffre di problemi psichiatrici e nel suo passato ci sono tre precedenti soggiorni in strutture di igiene mentale. L’uomo, viene reso noto, aveva tentato il suicidio nel 2022. Aveva fatto perdere le sue tracce la notte precedente all’attacco.

Il racconto di un testimone

Le Figaro riporta il racconto di un testimone: “Ero in fondo al cortile, ci è stato detto di tornare in classe il prima possibile, di metterci sotto il tavolo e aspettare che il sospetto venisse arrestato e che avessimo infine il via libera per poter uscire”.

L’attacco a colpi di coltello a Souffelweyersheim arriva pochi giorni dopo altri due fatti di sangue che hanno turbato l’Occidente: l’aggressione in un centro commerciale di Sydney che ha causato 7 morti e l’attentato in una chiesa, sempre a Sydney, in cui sono stati feriti il vescovo Mar Mari Emmanuel e alcuni fedeli.

Il commento del sindaco

Souffelweyersheim è un paesino di poco più di 8.000 abitanti in cui la vita scorre lenta e lontana dal trambusto delle grandi città.

“Tutti i sindaci, tutti i colleghi, pensano che non possa o non debba succedere a loro. Lo pensavo anch’io, ma vedete, non siamo immuni da nulla”, ha detto Pierre Perrin, primo cittadino di Souffelweyersheim.