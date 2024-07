Giada Magazzino di Grottaglie morta a 19 anni dopo un malore: il dolore alla testa, poi il decesso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La città di Grottaglie, in Puglia, sotto choc per la tragica e improvvisa scomparsa di una ragazza di 19 anni, Giada Magazzino. La giovane è morta in seguito ad un malore improvviso, lasciando nel dolore e nello sconforto familiari, amici e compagni di scuola.

Ragazza morta a Grottaglie dopo un malore improvviso

La tragedia, davvero inaspettata, si è consumata nella tarda serata di sabato 20 luglio a Grottaglie, in provincia di Taranto.

Secondo quanto riporta il Quotidiano di Puglia, la ragazza era andata a letto dopo aver accusato un dolore alla testa. Poi alcune ore dopo, in piena notte, è stata ritrovata priva di vita dai genitori. Inutile l’allarme e il soccorso del 118.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia a Grottaglie, in provincia di Taranto

Giada Magazzino morta a 19 anni

Giada Magazzino è morta a soli 19 anni, lasciando nel dolore i genitori e il fratelli, i parenti, gli amici e i compagni di scuola.

La ragazza aveva sostenuto l’esame di maturità da meno di un mese. Aveva ancora una vita davanti, spezzata da una tragedia improvvisa.

I messaggi sui social

Sotto choc l’intera comunità di Grottaglie, che si è stretta in un abbraccio, fisico e virtuale, ai familiari di Giada Magazzino.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi in queste ore sui social da parte di familiari, amici e semplici cittadini. Gli amici la ricordano come una ragazza sorridente e piena di vita.

C’è una parente che ricorda il dettaglio della maturità, della traccia scelta su Rita Levi di Montalcini, che Giada ammirava molto.

Non mancano purtroppo i commenti dei no vax che chiamano in causa il vaccino anti Covid per la morte della 19enne.