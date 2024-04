Bambine accoltellate davanti a scuola a Strasburgo, in Francia: fermato un uomo, le piccole hanno 6 e 11 anni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un uomo di 29 anni è stato arrestato, sospettato di essere il responsabile dell’attacco avvenuto nei pressi di una scuola nella città di Souffelweyersheim, nella Francia orientale, vicino a Strasburgo, dove due bambine sono state accoltellate. Le forze dell’ordine sono sul posto, la situazione sembra attualmente sotto controllo e le due bambine colpire sarebbero rimaste solo leggermente ferite.

Bambine accoltellate vicino scuola a Strasburgo

È avvenuto nel primo pomeriggio di oggi – giovedì 18 aprile 2024 – intorno alle ore 14, un attacco armato vicino al parco scolastico di Souffelweyersheim, nel nord di Strasburgo, in Francia, nel quale sono rimaste ferite due bambine, rispettivamente di 6 e 11 anni.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte un uomo, armato di coltello, ha prima colpito la bambina di 11 anni nei pressi della scuola, per poi attaccare anche la seconda bambina, che si trovava nelle vicinanze.

Fonte foto: Getty Polizia davanti la scuola di Strasburgo, in Francia, nei cui pressi due bambine sono state accoltellate

L’aggressione è avvenuta quasi in contemporanea con l’intervento del primo ministro francese, Gabriel Attal, che durante una cerimonia ha annunciato una serie di misure volte a reprimere la violenza commessa dagli studenti contro i loro coetanei.

L’aggressore arrestato in Francia

In seguito all’attacco armato, le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. Nel giro di poco tempo l’aggressore, un uomo nato nel 1995, è stato arrestato nella zona dove aveva aggredito la seconda ragazza. Come riportato dai media francesi, il 29enne non aveva più il coltello in mano e non ha opposto resistenza all’arresto.

Secondo le autorità intervenute, il sospetto arrestato potrebbe essere affetto da disturbi mentali. Non ci sono ancora state dichiarazioni in merito al possibile movente, ma sembra che l’aggressore non abbia alcun legame noto con ambienti radicali, e non era precedentemente noto ai servizi di sicurezza.

In seguito all’attacco, i bambini sono rientrati a scuola, dove sono rimasti fino a quando le forze dell’ordine, dopo aver bloccato l’accesso all’area, hanno effettuato le indagini e i rilievi necessari alla ricostruzione di quanto accaduto.

Le condizioni delle bambine ferite

Durante l’intervento delle forze dell’ordine una donna, intervistata dall’AFP (agenzia di stampa francese), ha detto che, nonostante la paura, è stata rassicurata “che i bambini sono al sicuro” all’interno dell’istituto, ma “non sappiamo quando saremo in grado di riportarli indietro”. A distanza di poche ore dall’aggressione, i genitori sono stati autorizzati a riprendere i propri figli, che si trovavano ancora nella scuola.

Le due bambine ferite sono invece state soccorse e trasportate in ospedale, dove sono rimaste in cura nel reparto pediatrico. Entrambe hanno riportato solo delle ferite superficiali, e verranno presto dimesse dal nosocomio.