Vescovo e fedeli accoltellati a Sydney in un attentato in chiesa: arrestato un uomo, come stanno i feriti

Un altro attentato a Sydney. Lunedì 15 aprile diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono state accoltellate durante la messa in una chiesa di Wakeley. Lo riferiscono media australiani. I feriti non sarebbero in gravi condizioni secondo la polizia, che ha annunciato anche l’arresto di un uomo.

Attentato in una chiesa a Sydney, spunta il video

Un video, diffuso sui social e ripreso dai media australiani, mostra il vescovo mentre pronuncia il suo sermone nella chiesa Christ The Good Shepherd di Wakeley.

L’attacco è avvenuto poco dopo le ore 19 (le 11 italiane).

Nel filmato si vede un uomo che gli si avvicina, apparentemente calmo, e poi lo aggredisce, accoltellandolo al viso e al collo.

Le immagini mostrano il sacerdote che cade a terra e viene pugnalato altre cinque volte, mentre un gruppo di fedeli si precipita verso di lui e riesce a separare l’aggressore dal religioso.

Accoltellato il vescovo, feriti anche alcuni fedeli

Un uomo sulla cinquantina sarebbe stato portato all’ospedale di Liverpool con ferite multiple da taglio, ha riferito un portavoce del servizio di ambulanze citato dall’Ansa.

Non si sa però se si tratti del vescovo o di un’altra persona.

Anche perché risulterebbero feriti diversi fedeli.

Secondo Sky News Australia sarebbero 4 le vittime dell’aggressione, tutte ricoverate per ferite da taglio.

Chi è l’uomo arrestato

La polizia ha precisato che è stata avviata un’inchiesta: la comunità locale è stata invitata a evitare la zona.

Le forze dell’ordine hanno aggiunto che è stato arrestato un uomo, probabilmente l’aggressore: starebbe collaborando con le forze dell’ordine.

Chi è il vescovo Mar Mari Emmanuel

Il vescovo Mar Mari Emmanuel, come riportato da Askanews, è il leader di una setta ultra-conservatrice di fede assiro-ortodossa che ha assunto un ruolo di rilievo nel movimento Christian Lives Matter ed ha attirato i cristiani più intransigenti per i suoi sermoni anti-LGBTQIA+ e lo scetticismo sulla pandemia di Covid-19.

Un altro attento in Australia dopo quello di sabato al centro commerciale

L’Australia, soprattutto Sydney, sono sprofondate ancora una volta nel terrore.

Sabato 13 aprile, infatti, 6 persone sono state uccise a coltellate in un centro commerciale della città (alle vittime va aggiunto l’aggressore, morto anche lui).