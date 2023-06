Betoniera sfonda la parete di una casa a Passo Varano vicino ad Ancona: problemi ai freni, grave il conducente

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia sfiorata ad Ancona. In mattinata una betoniera si è schiantata contro un edificio, a pochi metri da una scuola elementare. Ferito soltanto il conducente, un operaio romeno. All’origine dell’incidente probabilmente un guasto ai freni del mezzo.

La dinamica dell’incidente di Ancona

Durante la mattinata di venerdì 23 giugno una betoniera sì è schiantata frontalmente contro un edificio in via Passo Varano ad Ancona, nelle Marche.

Secondo le prime ricostruzioni si trovava parcheggiato in discesa, fermo davanti al cantiere di una villetta in costruzione al quale stava portando il cemento necessario per proseguire i lavori.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Ancona dove è avvenuto l’incidente

Ad innescare la discesa del mezzo verso la palazzina su cui poi si è schiantato sarebbe stato un guasto ai freni, che ha lanciato la betoniera per 300 metri.

A guidarla un operaio di origini romene. Il 55enne ha provato a fermare il mezzo, ma la rottura dell’impianto frenante non gli ha permesso di fare nulla per evitare lo schianto

L’operaio ferito e i bambini della scuola

La discesa della betoniera non è stata senza ostacoli. Durante la sua corsa durata per qualche centinaio di metri, ha distrutto alcune recinzioni delle case che danno su via Passo Varano e divelto anche una panchina.

Lo schianto è però avvenuto contro un palazzo alla fine della via. A pochi metri si trova una scuola elementare, e proprio nel momento dello schianto gli alunni stavano giocando in cortile per la ricreazione.

Come riporta il sito del quotidiano ‘Il Resto del Carlino’, l’unico ferito è però proprio l’operaio romeno che si trovava alla guida del mezzo. Sarebbe stato portato in ospedale con importanti lesioni alle gambe.

I danni al palazzo colpito dalla betoniera di Ancona

Pur non essendoci stati feriti oltre al conducente della betoniera, i danni fatti dallo schianto del mezzo sono stati considerevoli. Prima di tutto il camion stesso ne è uscito distrutto, con danni evidenti alla cabina del conducente.

Il palazzo colpito invece ha riportato una parete sfondata e un balcone, posto immediatamente sopra al luogo dello schianto, quasi crollato e ora pericolante.