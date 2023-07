Auto si schianta contro un albero a Girifalco, vicino a Catanzaro: morto un ragazzo di 16 anni, tre feriti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico incidente a Girifalco, vicino a Catanzaro. Un’auto con a bordo quattro giovani si è schiantata contro un albero dopo essere uscita di strada. Morto un ragazzo di 16 anni, feriti gravemente il conducente e gli altri passeggeri.

L’incidente di Girifalco

Un tragico incidente si è verificato sula strada provinciale Sp 172/2, nel tratto tra i comuni di Borgia e Girifalco, entrambi in provincia di Catanzaro.

Una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi giovani è improvvisamente uscita dalla carreggiata e ha impattato violentemente contro un albero. Lo schianto ha causato grossi danni alla macchina, sul cofano e sulla fiancata sinistra.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i medici del 118, che hanno poi richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare i feriti all’ospedale di Catanzaro. In seguito sono arrivati anche i carabinieri per eseguire i rilievi di rito.

Gli incidenti stradali in Italia nel 2023

Il 2023 si sta rivelando un anno tragico per gli incidenti stradali nel nostro Paese. Al volgere dei primi sei mesi dell’anno, nei soli fine settimana, erano già 600 le vittime della strada.

Come nel caso dell’incidente di Girfalco e di altri, come quello avvenuto a Jesolo una settimana fa in cui sono morti due ventenni, sono i giovani ad essere più in pericolo di vita mentre sono alla guida.

Nella fascia tra i 15 e i 29 anni, secondo i dati ISTAT, gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte, con il 35% delle vittime totali. Al secondo posto, molto distanti, i tumori al 13%, seguono i suicidi al 12%.

Dopo due anni di dati falsati dai lockdown, nel 2022 i numeri degli incidenti stradali si sono riportati sui livelli del 2019. Cala la mortalità, anche grazie all’aumento dei sistemi di sicurezza sulle auto.

Come stanni gli altri passeggeri e il conducente della macchina

Secondo le prime ricostruzioni dell’agenzia di stampa ‘Ansa’, a bordo dell’auto c’erano tre ragazzi molto giovani. I soccorritori hanno accertato che tre di loro sono rimaste gravemente feriti nell’impatto.

Niente da fare invece per il quarto passeggero della Fiat Punto: un ragazzo di 16 anni. Il giovane è rimasto ucciso nello schianto e sarebbe morto sul colpo senza che nessuno potesse prestargli soccorso.