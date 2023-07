Incidente all'alba sulla A1: roulotte si ribalta vicino a Parma, un ferito grave e otto chilometri di coda

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Grave incidente sulla A1. Nel tratto tra Fidenza e Parma, nei pressi del bivio per la A15, una roulotte si è ribaltata bloccando il traffico e causando sette chilometri di coda. Nell’abitacolo dell’auto che la trainava è rimasto incastrato un ferito grave.

La dinamica dell’incidente

Attorno alle 6:45 di questa mattina, al chilometro 101 dell’autostrada A1 in direzione Bologna, all’altezza del bivio che permette di imboccare la A15 Parma La Spezia, una roulotte si è ribaltata andando ad occupare la carreggiata.

Lo riporta il sito di informazione locale ‘Parma Today’, che specifica anche che non sarebbero ancora chiare le cause dell’incidente. Non sembra al momento che ci siano altri mezzi coinvolti.

Fonte foto: Tuttocittùà Il tratto di strada in cui si è ribaltata la roulotte

I soccorsi al conducente dell’auto

Il ribaltamento della roulotte ha causato l’uscita dalla propria corsia e lo schianto dell’auto che la trainava. I soccorsi sono stati allertati immediatamente.

Sul posto sono accorsi la polizia stradale, l’ambulanza infermieristica proveniente da Fidenza e anche i vigili del fuoco. Fin da subito si è capito che il conducente dell’auto era rimasto incastrato nell’abitacolo a seguito dello schianto.

I pompieri hanno quindi cominciato le operazioni di estrazione dell’uomo, che è risultato ferito in maniera grave. Una volta completate, l’ambulanza del 118 lo ha trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma, dove ha ricevuto le cure necessarie.

I problemi alla viabilità

L’incidente che ha visto ribaltarsi la roulotte attorno al chilometro 101 della A1 ha bloccato il traffico su una delle arterie fondamentali per l’afflusso di turisti verso molte località estive italiane.

Il tratto tra Milano e Parma infatti è frequentato sia da chi dal Nord Italia si reca in riviera romagnola, che da coloro che vanno in località sul Tirreno. Poco prima della città emiliana è infatti possibile imboccare la A15 che porta a La Spezia.

Per questo motivo, poche ore dopo l’incidente si sono creati diversi chilometri di coda prima del tratto interessato, in direzione Bologna. Autostrade per l’Italia ne segnalava 8 attorno alle 8:30 di questa mattina.

Per coloro che non devono prendere la Cisa, e quindi possono oltrepassare l’allacciamento con la A15, si consiglia di uscire a Fidenza e procedere sulla viabilità ordinaria per riprendere la A1 al casello di Parma Ovest.