Aubameyang, mascella fratturata durante una rapina: lungo stop per l'attaccante

Pierre Emerick Aubameyang, attaccante francese naturalizzato gabonese del Barcellona, ha riportato la frattura della mascella in seguito alla rapina a mano armata di cui è stato vittima mentre si trovava in casa nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 agosto.

La rapina

Secondo le informazioni di fonti vicine agli inquirenti riportate dall’agenzia ‘Ansa’, alcune persone incappucciate si sono introdotte nella proprietà privata di Castelldefels (Barcellona) in cui il giocatore risiede assieme alla sua famiglia. I rapinatori hanno quindi minacciato Aubameyang e la moglie, ottenendo l’apertura di una cassaforte dalla quale sono stati sottratti diversi gioielli, prima di darsi alla fuga a bordo di un’automobile.

L’infortunio

A riportare la notizia dell’infortunio di Pierre-Emerick Aubameyang in seguito alla rapina a mano armata subita è stato il giornalista David Ornstein di ‘The Athletic’, secondo il quale il calciatore, classe 1989 e con un passato anche in Italia nel Milan, ha riportato la frattura della mascella, che lo terrà lontano dai campi da gioco per alcune settimane.

Fonte foto: ANSA Pierre-Emerick Aubameyang, in primo piano.

Le conseguenze

La notizia dell’infortunio di Pierre-Emerick Aubameyang arriva proprio nelle ore in cui il suo club, il Barcellona, e il Chelsea stanno trattando il trasferimento dell’attaccante nella corrente sessione di calciomercato. L’infortunio potrebbe modificare i piani del Chelsea. Anche alla luce di quanto emerso in queste ore, si starebbe valutando il trasferimento in prestito.

Il quotidiano ‘Sport’ aggiunge ulteriori dettagli sulla vicenda: Aubameyang sarebbe stato colpito con il calcio di un’arma da fuoco. La frattura alla mandibola riportata in seguito a questo colpo potrebbe tenerlo fermo ai box dalle 4 alle 5 settimane.

Chi è Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang è un attaccante francese naturalizzato gabonese classe 1989, che attualmente milita in Spagna nel Barcellona.

Nella stagione 2007-2008, il calciatore ha giocato in Italia nella Primavera del Milan. La sua carriera è poi esplosa in Francia, prima nel Digione e poi nel Lille, nel Monaco e infine nel Saint-Etienne. La consacrazione a livello internazionale è arrivata nel 2013 con il suo trasferimento in Germania nel Borussia Dortmund. Dopo 5 anni, Aubameyang è stato poi ceduto all’Arsenal. Si è trasferito al Barcellona nel febbraio 2022, dopo essersi svincolato dal club londinese. Ora, potrebbe far ritorno in Premier League, per indossare la maglia del Chelsea.