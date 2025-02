Modena, rapina da 65mila euro a una guardia giurata narcotizzata: 3 arresti a distanza di 4 anni, l'operazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Modena, dove tre uomini sono stati accusati di rapina pluriaggravata ai danni di una guardia giurata. L’ordinanza è stata eseguita all’alba di oggi, su richiesta della Procura locale.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta in seguito a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena. I tre uomini, due di 31 anni e uno di 30, sono stati arrestati per la rapina avvenuta il 9 dicembre 2020 nel piazzale di una ditta di spedizioni.

La dinamica della rapina

La sera del 9 dicembre 2020, i tre uomini, con il volto coperto e armati di pistola, hanno aggredito una guardia giurata che aveva appena prelevato un incasso di 64.482,10 euro in contanti e 2.815,11 euro in assegni bancari. Dopo aver immobilizzato la guardia con un panno imbevuto di sostanza narcotizzante, le hanno sottratto anche la pistola d’ordinanza, poi recuperata in un giardino vicino.

Indagini e arresti

La complessa attività investigativa della Squadra Mobile di Modena ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Le indagini hanno ricostruito non solo la fase della rapina, ma anche i preparativi, tra cui sopralluoghi e monitoraggio degli spostamenti della guardia. Due degli indagati sono stati arrestati a Modena e uno a Nola, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli.

