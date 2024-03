Attacchi di orsi in Slovacchia, uno semina il panico in città e ferisce 5 persone: morta una escursionista

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È di un morto e cinque feriti il drammatico bilancio di alcuni attacchi di orsi avvenuti negli ultimi giorni in Slovacchia. Un orso ha seminato il panico nella città di Liptovsky Mikulas, correndo in strada e attaccando i passanti, mentre nella vicina valle di Demanovska una donna di 31 anni è morta cadendo in burrone per sfuggire all’attacco di un altro animale.

Orso semina il panico in Slovacchia

Secondo quanto riportano i media slovacchi, domenica 17 marzo un orso ha seminato il panico nella città di Liptovsky Mikulas, nella regione di Zilina, nel nord della Slovacchia.

Forse alla ricerca di cibo, un orso è entrato in città e si è messo a girovagare in strada, aggredendo alcune persone e scatenando un fuggi fuggi tra i passanti. Cinque le persone rimaste ferite.

Una donna di 49 anni è finita in ospedale per una lesione alla spalla e un uomo di 72 anni per un taglio alla testa, mentre una bambina di 10 anni e altri due adulti hanno riportato diversi graffi e morsi. Una coppia che spingeva un passeggino con il loro bambino è riuscita per fortuna a mettersi in salvo.

Il video dell’orso che corre in strada in città

Sui social sono stati stati pubblicati diversi video girati dai passanti in cui si vede l’orso mentre corre in strada e si lancia contro una persona.

La polizia della città è intervenuta e con diverse squadre ha spinto l’animale fuori dalla città verso la foresta. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza.

Morta una donna di 31 anni

Si tratta del secondo episodio in tre giorni. Venerdì 15 marzo nella vicina valle di Demanovska, nei Bassi Tatra, una coppia di turisti è stata inseguita e attaccata da un orso bruno mentre percorreva un sentiero.

La donna, una 31enne, è morta cadendo in dirupo. In un primo momento sembrava che l’escursionista fosse stata sbranata, ma in seguito è stato accertato che è morta nella caduta, nel tentativo di sfuggire all’orso che la inseguiva.

Gli attacchi degli orsi in Slovacchia

Negli ultimi anni si sono verificati numerosi attacchi di orsi in Slovacchia tra cui uno mortale nel 2021, 12 le persone rimaste ferite lo scorso anno.

Il governo slovacco ha annunciato che insieme alla Romania presenterà una proposta al prossimo Consiglio dei ministri dell’Ambiente dell’UE per rimuovere gli orsi dall’elenco delle specie protette, consentendo così l’eventuale abbattimento selettivo.