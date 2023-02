45enne uccide due persone e dà fuoco ad un appartamento a Stoccarda: per i media è un italiano

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Tragedia in Germania, dove due persone sono morte ed un appartamento è stato dato alle fiamme: per i media locali, dietro a tutto ci sarebbe un 45enne italiano, fermato dalla polizia per strada. I contorni della vicenda però restano ancora poco chiari.

Due morti a Stoccarda: fermato un 45enne

Stando a quanto riferisce la Bild, la polizia è intervenuta oggi – martedì 28 febbraio 2023 – in una palazzina della Wilehlm Geiger Platz. Un appartamento è stato dato alle fiamme e all’interno le autorità hanno trovato due persone in gravi condizioni.

I vigili del fuoco si sono infatti ritrovati davanti un 32enne ed una 53enne, che nonostante l’arrivo dei soccorsi sono poi morti in ospedale a causa delle ferite riportate. Nel frattempo, la polizia ha fermato un uomo per strada.

Stoccarda è la capitale dello stato di Baden-Württemberg, dove vivono circa 160.000 italiani

Viene riferito che le forze dell’ordine abbiano identificato un uomo nei pressi della palazzina: era armato di due coltelli e sarebbe anche stato sparato un colpo, che tuttavia non ha ferito nessuno. Il sospettato, un 45enne, è stato poi arrestato.

L’assassino sarebbe un cittadino italiano

Sempre la principale testata tedesca riferisce che dietro l’uomo fermato dalla polizia, ritenuto collegato sia alla morte delle due vittime che all’incendio, sarebbe un italiano di 45 anni.

La notizia, tuttavia, non è stata confermata dalle autorità: la portavoce della polizia di Stoccarda Stefan Widmann all’Ansa ha solo confermato che sul caso sta indagando l’Anticrimine e che le dinamiche sono “assolutamente poco chiare”.

Hanno riferito poi l’età delle vittime e il fatto che l’uomo fermato aveva due coltelli in mano, tuttavia non hanno confermato la nazionalità della persona fermata. Al momento, non è chiara neppure la possibile relazione tra i tre coinvolti.

Un altro italiano coinvolto in un caso a Bramsche

Sempre nella giornata di oggi, nella Bassa Sassonia, un altro caso di violenza che coinvolge un italiano residente in Germania. Nella cittadina di Bramsche, riferiscono le autorità tedesche, un 81enne avrebbe sparato ad un 16enne fuori da scuola.

I due, è emerso, vivrebbero nella stessa via e si conoscerebbero, ma sono ancora ignoti i motivi che hanno spinto al gesto. Dopo avergli sparato, l’anziano ha rivolto la pistola contro se stesso ed ha aperto il fuoco.

Entrambi ora sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale: l’uomo sarà indagato per tentato omicidio e messo agli arresti quando le sue condizioni lo permetteranno.