Incendio a Striano vicino a Napoli, fiamme nell'azienda dolciaria Ambrosio in via Le Vecchie: enorme nube nera

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie.

L’inferno. Martedì 23 luglio a Striano, in provincia di Napoli, un incendio è scoppiato all’interno dell’azienda dolciaria Ambrosio, in via Le Vecchie. Carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto: impressionante la grande nube nera che si è alzata sull’industria, visibile da chilometri di distanza.

L’incendio a Striano

Le cause dell’incendio nell’azienda dolciaria di via Le Vecchie a Striano, vicino a Napoli, sarebbero in corso di accertamento.

Le fiamme sembrerebbero essere partite dal settore dei confetti.

Striano, nella provincia di Napoli, dove è scoppiato l'incendio

Dubbi sulla presenza di persone nell’azienda Ambrosio

Al momento, secondo quanto riferito da Askanews, non è stato accertato se vi siano delle persone coinvolte.

Paura per la nube tossica

Il sindaco di Striano, Giulio Gerli, ha lanciato un appello.

Il primo cittadino, in seguito all’incendio, ha chiesto a tutta la popolazione residente nel perimetro di 2 chilometri dall’azienda Ambrosio di:

disattivare l’ aria condizionata;

tenere chiuse le finestre;

non consumare e/o vendere frutta e ortaggi raccolti dopo l’incendio nelle zone vicine all’azienda.

Inoltre, ha disposto il divieto di:

attingere le risorse idriche ai fini alimentari da vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aeree;

ai fini alimentari da vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aeree; pascolo.