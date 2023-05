27enne morta in un incidente sulla A14 a San Benedetto del Tronto: la sua auto si è scontrata con un camion

Un incidente mortale sulla A14 è costato la vita a una ragazza di 27 anni. La dinamica è quella di uno scontro frontale tra l’auto sulla quale viaggiava la vittima ed un camion. Il sinistro si è verificato nella zona di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) intorno alle 19. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale sulla A14, muore una 27enne

Come riporta ‘Il Resto del Carlino’, l’incidente si è verificato intorno alle 19 lungo la A14.

L’auto sulla quale viaggiava una ragazza si è scontrata con un camion all’altezza del casello di Grottammare, più precisamente – scrive ‘Ansa’ – al km 301 in direzione Ancona.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente mortale sulla A14, muore una 27enne dopo lo scontro con un camion

Come precisano le agenzie, in quel tratto di autostrada è presente un cantiere per l’ammodernamento della galleria Croci, in territorio di San Benedetto del Tronto, per questo è presente una deviazione per decongestionare il transito dei veicoli.

La vittima, secondo le prime ricostruzioni fornite da Autostrade per l’Italia, stava viaggiando a velocità sostenuta sulla sua Volkswagen Up e dopo aver imboccato la deviazione lungo la carreggiata opposta avrebbe invaso la direzione opposta.

In quel momento stava sopraggiungendo il mezzo pesante e lo scontro frontale sarebbe stato inevitabile. La ragazza è morta sul colpo, mentre il conducente del camion è rimasto lievemente ferito.

I soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari della Potes-118 insieme ai vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione Tronco di Pescara.

In un primo momento il 118 ha chiesto l’invio di un’eliambulanza, ma nel frattempo i sanitari hanno purtroppo constatato il decesso della 27enne.

La ragazza era residente ad Altidona, in provincia di Fermo.

Successivamente la procura di Ascoli ha autorizzato la rimozione della salma, che è stata poi composta presso l’obitorio dell’ospedale di San Benedetto del Tronto.

Secondo il ‘Carlino’, si tratterebbe del decimo incidente finito in tragedia nei pressi delle gallerie degli ultimi due anni.

Gli incidenti a Sestu e Siracusa

Nelle ultime ore altri incidenti mortali hanno avuto luogo in Italia.

In Sardegna, a Sestu (Cagliari), un 52enne è morto dopo essere precipitato da un cavalcavia lungo la statale 131. Poche ore prima in Sicilia, tra Siracusa e Priolo, un motociclista è morto a seguito dello scontro con un furgone.