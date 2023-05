Motociclista morto dopo incidente tra Siracusa e Priolo sulla statale 114 contro un furgone: aperta inchiesta

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo di 56 anni è morto a causa delle conseguenze di un incidente con un furgone, mentre si trovava in sella sua moto sulla strada statale 114, tra Siracusa e Priolo. Lo scontro mortale si è verificato nella serata di giovedì 4 maggio. Il motociclista, originario della frazione siracusana di Belvedere, era stato trasporto in ospedale in elisoccorso, ma è deceduto nella notte per le gravi ferite riportate a seguito dell’impatto.

L’incidente tra Siracusa e Priolo

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’incidente sarebbe avvenuto non lontano dall’ingresso della portineria sud della raffineria Isab Lukoil, nel Siracusano. Ancora in corso la ricostruzione della dinamica dell’impatto tra la moto sulla quale viaggiava il 56enne e il furgone, oltre all’accertamento di eventuali responsabilità.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona del Siracusano dove è avvenuto l’incidente in cui ha perso la vita il 56enne motociclista

La strada statale 114 orientale sicula è stata chiusa per alcune ore per consentire i soccorsi e tutti i necessari rilievi sull’asfalto affidati alla polizia municipale di Priolo. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco.

Il motociclista è stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale Cannizzaro di Catania grazie all’intervento dell’elisoccorso. Per le gravi conseguenze l’uomo non è però riuscito a superare la notte.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e disposto il sequestro dei mezzi.

Misterioso incidente a Siracusa

Si sta trasformando in un giallo, invece, un altro incidente avvenuto a Siracusa nella mattina di venerdì 5 maggio: un furgoncino si è ribaltato all’ingresso nord della città in contrada Targia, ma del conducente non si hanno tracce.

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della Polizia municipale di Siracusa, l’uomo alla guida sarebbe scappato portando con sé degli zainetti. Il mezzo sarebbe finito fuori strada autonomamente senza coinvolgere.

Incidente mortale a Ivrea

Nella serata di giovedì 4 maggio un’altra persona è rimasta vittima della strada in un grave incidente a Borgofranco d’Ivrea, in provincia di Torino. Si tratta di una 45enne originaria di Challand, in provincia di Aosta, che ha perso la vita nel violento scontro tra due auto sulla strada provinciale 73.

La donna è morta sul colpo, mentre altre persone sono rimaste ferite nello scontro, tra le quali il figlio 22enne della vittima e le altre due persone che viaggiavano sulla Punto.