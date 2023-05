Terribile incidente a Borgofranco d'Ivrea tra due auto: morta una donna nel violento scontro, tre feriti gravi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente stradale, avvenuto nella tarda serata di giovedì 4 maggio 2023, ha provocato la morte di una donna a Borgofranco d’Ivrea, in provincia di Torino. La vittima, una 45enne, ha perso la vita nel violento scontro tra due auto sulla strada provinciale 73.

Incidente a Borgofranco

L’incidente avvenuto sulla strada provinciale 73 all’incrocio con via Ruffini a Borgofranco d’Ivrea si è verificato nella tarda serata di giovedì 4 maggio 2023. Due le auto che sono rimaste coinvolte, una Fiat Panda e una Fiat Punto.

Ad avere la peggio è stata la conducente della Panda, una 45enne originaria di Challand, in provincia di Aosta, che ha perso la vita sul colpo. Altre tre persone sono rimaste ferite, ovvero il figlio 22enne della vittima e le altre due persone che viaggiavano sulla Punto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Tre feriti nell’incidente

Il sinistro avvenuto nella serata del 4 maggio ha provocato, come detto, il ferimento di tre persone. Di queste uno versa in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Si tratta del giovane figlio della vittima, un 22enne che è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino dove gli è stata data una lunga prognosi di tre mesi. Gli altri due feriti, una coppia di 28 e 22 anni, sono rimasti invece feriti in maniera più lieve e le loro condizioni, giunti in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, non destano preoccupazioni.

La dinamica dell’incidente

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ivrea e delle stazioni di San Giorgio Canavese e Settimo Vittone. A loro spetterà il compito di cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato alla morte della 45enne di Challand.

Secondo i primi rilievi dal luogo del sinistro, sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto proprio all’imbocco dell’incrocio tra via Ruffini e la strada provinciale 73. La Punto percorreva la strada principale, mentre la Panda arrivava dalla via laterale. Probabilmente per la forte velocità o per l’immissione azzardata della vettura, è avvenuto lo scontro violento che non ha lasciato scampo alla 45enne.

Tutte ipotesi al momento, con i rilievi più precisi che daranno un quadro più certo di quanto avvenuto a Borgofranco d’Ivrea.