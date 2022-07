West Nile Virus, morto un uomo colpito dal virus in Veneto. Gli altri casi in Italia

Un anziano di 83 anni è morto a Piove di Sacco, in provincia di Padova, in Veneto, per una grave forma di encefalite dovuta al virus West Nile, al quale era risultato positivo. Ne ha dato notizia l’agenzia ‘ANSA’.

Cosa sappiamo sui casi di West Nile Virus in Italia

Fino a questo momento non è stato precisato dalle autorità sanitarie se l’anziano morto a Piove di Sacco sia il paziente già segnalato nei giorni scorsi dall’Istituto Superiore di Sanità come primo caso di positività nel nostro Paese alla West Nile, la cosiddetta Febbre del Nilo, scoperto proprio nella provincia di Padova in Veneto.

Negli ospedali dell’Ulss 6, infatti, è ricoverato anche un altro uomo di giovane età, positivo anch’egli al virus trasmesso dalle zanzare. Su un altro 62enne, sempre ricoverato per encefalite a Piove di Sacco, sono invece in corso gli accertamenti di rito necessari a stabilire se si tratti o meno di un altro caso di West Nile.

Fonte foto: iStock - Md Babul Hosen L’uomo di 83 anni morto a Piove di Sacco era risultato positivo al West Nile Virus. Aveva una grave forma di encefalite.

Cos’è il West Nile Virus e i sintomi della West Nile Disease nell’uomo

Il ministero della Salute ha dedicato un approfondimento al West Nile Virus e alla West Nile Disease che da esso è provocata.

La West Nile Disease, o malattia di West Nile, è sostenuta da un virus a RNA singolo filamento che appartiene alla famiglia Flaviviridae, del genere Flavivirus, chiamato West Nile Virus. Il virus è stato isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda.

La maggior parte degli esseri umani infettati con il West Nile Virus non sviluppa segni clinici. Nelle aree endemiche la sintomatologia si evidenzia, nel 20% circa dei soggetti colpiti, con una sindrome simil-influenzale che ha un periodo di incubazione di circa 2-14 giorni e con i seguenti sintomi: febbre, mal di testa, mal di gola, dolori muscolari e articolari, congiuntivite, rash cutanei generalmente su tronco, estremità e testa, linfoadenopatia, anoressia, nausea, dolori addominali, diarrea e sindromi respiratorie.

Meno dell’1% dei casi presenta, invece, una grave sintomatologia neurologica che è classificabile in 3 sindromi principali: meningite, encefalite, poliomielite (paralisi flaccida acuta).