Voli dirottati per un incendio fuori dall'aeroporto di Catania a causa del fumo: fiamme alimentate dal vento

Ancora disagi all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, già martoriato quest’estate da problemi e incidenti. Nel primo pomeriggio di giovedì 21 settembre 2023, la zona è stata interessata di nuovo da un incendio ed è stato necessario dirottare alcuni voli.

Incendio nei pressi della Statale Passo del fico

Stando a quanto riportato da Catania Today, i problemi oggi sono nati a causa di un incendio divampato vicino alla Statale Passo del fico, a pochi passi dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania (questo il nome commerciale ufficiale). Le fiamme sono state alimentate dal vento e dalle alte temperature che ancora si registrano in città.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, un elicottero antincendio, due mezzi aps e un’autobotte del comando provinciale, oltre a squadre della forestale. Il problema principale per l’aeroporto è rappresentato dalla folta coltre di fumo che rende pericoloso il traffico aereo nella zona.

È l'ennesimo disagio vissuto dai passeggeri che transitano per l'aeroporto siciliano quest'estate

Quali sono i voli dirottati dall’aeroporto di Catania

LaSiciliaWeb riferisce che le partenze sarebbero ripartite e che non è questione di molto tempo prima che l’aeroporto di Catania torni alla piena operatività, ma nel frattempo diversi voli sono stati dirottati in altri aeroporti. Questi sarebbero i dettagli dei voli interessati:

EW816 CGN-CTA 15, U24569 CDG-CTA 15.05, DX1842 LMP-CTA eta 15.05 sono atterrati a Palermo;

Brussels SN3131 a Lamezia;

ITA 1745 a Reggio Calabria

0816 da Colonia e easyJet 4569 da Parigi sono stati dirottati a loro volta su Palermo.

I disagi del Fontanarossa nell’estate 2023.

Come detto, si è trattata di un’estate nerissima per l’aeroporto siciliano. L’ultima chiusura in ordine di tempo risale a metà agosto, quando lo scalo è stato chiuso a causa dell’eruzione del vulcano Etna. Tutti i voli in partenza da Catania erano stati cancellati, mentre quelli in arrivo non cancellati erano stati dirottati sugli aeroporti di Trapani e Comiso.

Prima ancora, i passeggeri se la sono dovuta vedere con diversi disagi dovuti all’incendio che si è verificato nella notte tra il 16 e il 17 luglio e che ha provocato il panico tra i presenti. L’aeroporto è stato chiuso per diversi giorni e a quanto pare l’incendio sarebbe partito dal cavo di una stampante.

Per l’accaduto, sette persone sono attualmente indagate dalla Procura di Catania per incendio colposo. Tra loro ci sono dirigenti della Sac, società che gestisce lo scalo, e titolari di sub concessioni delle attività commerciali nell’aeroporto.