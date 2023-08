Riapre l’aeroporto di Catania dopo la chiusura per l’eruzione dell’Etna, lo scalo torna operativo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Torna operativo l’aeroporto di Catania, chiuso da lunedì mattina a causa della cenere scaturita dall’eruzione del vulcano Etna. Lo scalo siciliano ha riaperto i battenti alle 6 di martedì 15 agosto e il primo aereo, diretto a Praga, è decollato alle ore 6:24. La riapertura era prevista alle 20 di lunedì, ma poi è slittata al giorno successivo.

La chiusura lunedì mattina causa cenere

La chiusura dell’aeroporto Fontanarossa di Catania era stata decisa lunedì mattina alle 5 a causa della cenere che si era depositata sulle piste.

Tutti i voli in partenza da Catania erano stati cancellati, mentre quelli in arrivo non cancellati erano stati dirottati sugli aeroporti di Trapani e Comiso.

Primo aereo decollato in direzione Praga

Il primo aereo è decollato, con qualche minuto di ritardo, alle ore 6:24 del giorno di Ferragosto, diretto verso Praga. Poco dopo è partito un secondo volo diretto verso Torino. Alle ore 7:20, invece, è atterrato un volo proveniente da Malta.

La chiusura dell’aeroporto per tutta la giornata di lunedì 14 agosto ha provocato gravi disagi per i passeggeri, costretti a rimandare gli arrivi e le partenze oppure a cercare modalità alternative.

Disagi non banali, se si pensa che l’aeroporto di Catania è il quarto d’Italia dopo Roma, Milano e Bergamo con una media di 240 voli al giorno, unico tra i grandi scali a gestione pubblica.

Fonte foto: ANSA

Estate da dimenticare per l’aeroporto di Catania

Per l’aeroporto di Catania l’estate 2023 si conferma piuttosto complicata. Lo scalo, infatti, è stato gravemente danneggiato da un incendio che si è verificato nella notte tra il 16 e il 17 luglio provocando il panico tra i passeggeri presenti.

Chiuso completamente per diversi giorni, lo scalo era stato poi parzialmente riaperto ma con una capacità ridotta rispetto al normale, ovviamente con ripercussioni pesantissime per l’economia legata al turismo. Le indagini sulle cause dell’incendio sono ancora in corso.

Inoltre, già nel mese di maggio partenze e arrivi erano stati sospesi a causa dell’attività dell’Etna. Un evento, quello della chiusura a causa della cenere emessa dal vulcano, che nell’aeroporto di Catania si verifica in media un paio di volte all’anno.