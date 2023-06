Vigile del fuoco di 56 anni scivola e si schianta con la moto a Tempio Pausania: morto sul colpo

Roberto Spano, vigile del fuoco sardo di 56 anni, è morto questa mattina dopo essere uscito di strada mentre si trovava in sella alla propria moto. Ancora da definire la dinamica dell’incidente.

L’incidente in moto a Tempio Pausania

L’incidente mortale, nel quale ha perso la vita un uomo di 56 anni, è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 26 giugno, sulla statale 392 del Lago del Coghinas, nel territorio comunale di Tempio Pausania, nella provincia di Sassari, in Sardegna.

Nello schianto ha perso la vita Roberto Spano, un vigile del fuoco residente proprio a Tempio, il cui centro abitato è distante circa tre chilometri dal luogo dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, che viaggiava da solo sulla propria moto, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail e venendo poi sbalzato fuori strada.

L’arrivo dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio lungo la statale che collega Tempio Pausania a Oschiri, che hanno notato la moto di grossa cilindrata incidentata (una Yamaha 850) e hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti, oltre ai carabinieri, il personale ANAS per la gestione della viabilità e i mezzi di soccorso del 118. L’uomo era però già in gravi condizioni e privo di conoscenza: il personale sanitario, nonostante i tentativi di rianimazione, non ha però potuto far nulla per l’uomo, dichiarandone il decesso sul posto.

Pare che la vittima, il cui riconoscimento è stato effettuato sul posto grazie ai documenti che aveva con sé, abbia perso autonomamente il controllo del proprio mezzo, forse a causa di un asfalto reso scivoloso dalla presenza di terra o sabbia trasportata dalle piogge e vento delle ultime giornate.

Una dinamica ancora da chiarire

Dato che la strada che stava percorrendo l’uomo è interrotta nel tratto più a valle, sul Ponte Diana chiuso per lavori di ristrutturazione, non è molto trafficata, il che ha fortunatamente evitato che venissero coinvolti altri mezzi o persone nel sinistro.

Anche i colleghi vigili del fuoco sono accorsi sul posto, dove hanno scoperto della tragica morte di Roberto Spano. L’uomo era difatti molto conosciuto e benvoluto nel comune sardo, dove la notizia è stata accolta con stupore e cordoglio.

Il mezzo è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. La salma dell’56enne è ora a disposizione delle autorità giudiziarie, che dovranno decidere se effettuare l’autopsia, per capire se Roberto Spano possa aver avuto un malore mentre era in sella. L’uomo lascia una moglie e quattro figli.