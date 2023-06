Motociclista 20enne muore in un incidente a Ruda vicino Udine: scontro frontale con un furgone, strada chiusa

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un giovane motociclista nel pomeriggio di martedì 27 giugno a Ruda, nella provincia di Udine. Mentre le circostanze dell’episodio sono ancora in fase di accertamento, è stato reso noto che lo scontro ha visto il coinvolgimento di una motocicletta e un furgone, con un impatto frontale che non ha lasciato scampo al giovane centauro di 20 anni. La strada regionale 351 è stata chiusa in via temporanea per le operazioni di soccorso.

Lo scontro sulla strada regionale 351

Lo schianto terribile fra moto e furgone, avvenuto sulla strada regionale 351, è costato la vita al giovane 20enne che viaggiava in sella al mezzo a due ruote.

Il ragazzo ha perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti il personale medico, i carabinieri e i vigili del fuoco per garantire la sicurezza e regolare il traffico.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dell’incidente costato la vita a un motociclista di 20 anni, scontratosi con un furgone

La dinamica dell’incidente

L’impatto tra i due mezzi è stato violento, e le circostanze che hanno portato allo scontro tra la motocicletta e un furgone sono ancora oggetto di accertamento.

Per permettere le operazioni di soccorso, le autorità competenti hanno deciso di chiudere temporaneamente la strada al traffico veicolare, causando inevitabilmente disagi alla circolazione.

La morte del ragazzo

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i mezzi del pronto intervento medico e l’elicottero del 118. Nonostante gli sforzi compiuti dal personale medico infermieristico, non è stato possibile salvare la vita del motociclista. La sua morte è stata constatata sul posto.

Oltre al personale medico, sono giunti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Latisana e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno provveduto a mettere in sicurezza la sede stradale e a regolare il traffico per evitare ulteriori incidenti e garantire la sicurezza di chi si trovava sulla strada.

Doppio incidente a Palermo

Nella stessa giornata, un incredibile doppio incidente si è verificato sulla strada Palermo-Mazara, creando un caos totale nel traffico. Il primo incidente ha avuto luogo nella mattinata di martedì 27 giugno, lungo il tratto tra Carini e l’aeroporto, precisamente al chilometro 11+800, in direzione Mazara.

Il secondo incidente è avvenuto poco prima dell’ospedale Cervello, sempre lungo la strada Palermo-Mazara, in direzione Palermo. Fortunatamente non sono stati riportati gravi danni o feriti.

Lo scontro fatale a Pesaro

Ben altro esito ha avuto invece il tragico incidente avvenuto la scorsa domenica 25 giugno a Pesaro, nel quale hanno perso la vita due persone.

Martina Mazza, una madre di 32 anni, e Sultan Ramadani, di 27 anni, sono morti a causa dell’impatto provocato da quest’ultimo, in fuga dopo non essersi fermato all’alt intimato dai carabinieri.