Vietato ai migranti prendere l’acqua dal cimitero di Ventimiglia: Murgia si scaglia contro il sindaco leghista

Botta e risposta infuocato tra la scrittrice Michela Murgia e il sindaco leghista di Ventimiglia, Flavio Di Muro.

Murgia parla di “regima fascista”

“Regime fascista”, dove “un essere umano non ha neanche la dignità di un topo”, ha tuonato sui social la Murgia. E ancora: “Hai negato la più elementare dignità umana a persone senza niente altro che l’acqua del cimitero”.

L’attacco è arrivato dopo che Flavio Di Muro ha spiegato di voler mettere due vigilantes all’ingresso del cimitero. Una misura pensata per far sì che i migranti non accedano al luogo delle sepolture per attingere l’acqua pubblica. Il divieto è scattato lunedì scorso.

“Tu, petto in fuori e pancia in dentro, come li guardi stasera i tuoi figli a letto puliti dopo la doccia? Ti senti un gran protettore del decoro della tua comunità?”. La domanda infuocata della scrittrice al sindaco.

La replica del primo cittadino

La risposta del primo cittadino non ha tardato ad arrivare.

“La invito a Ventimiglia – ha scritto Di Muro su Facebook – venga a vedere coi suoi occhi quello che succede. Venga a toccare con mano quello che i miei cittadini sono costretti a vivere ogni giorno”.

“E glielo dico nel pieno rispetto di quello che lei ogni giorno affronta privatamente”, ha aggiunto il sindaco, in riferimento allo stato di salute della scrittrice che di recente ha raccontato che sta combattendo contro un tumore al quarto stadio.

“I ventimigliesi – ha proseguito Di Muro – sono accoglienti, sono persone di cuore. Lo hanno dimostrato in tanti anni di emergenza. Ora sono esasperati dal comportamento maleducato e irrispettoso di chi profana anche luoghi sacri e da chi pontifica senza aver mai vissuto situazioni del genere”.

I migranti, nei giorni di forte caldo intenso, si riuniscono sul piazzale antistante il cimitero, dove vengono aiutato da diverse associazioni di volontari. In alcuni frangenti sono entrati per attingere l’acqua delle fontanelle, come ha raccontato a Repubblica il custode del cimitero.

Berrino di FdI: “Murgia incommentabile”

Il parlamentare FdI, Gianni Berrino, ha difeso la scelta del sindaco di Ventimiglia: “In tutte le civiltà, anche in quelle meno evolute, il culto, il rispetto, il ricordo dei defunti è sacro. Ovunque”.

“Incommentabile l’esternazione di Michela Murgia su Ventimiglia e sul sindaco che, per garantire il decoro, la quiete e, anche, la sicurezza nel cimitero cittadino ha predisposto un servizio di guardiania per evitare che quel luogo, sacro a tutte le religioni, diventi un bivacco di migranti pronti a espatriare in Francia”, ha concluso Berrino.