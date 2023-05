Michela Murgia si taglia i capelli a zero in un video social: "La sardità dei miei capelli ha ceduto"

La scrittrice Michela Murgia continua a raccontare la sua malattia. E questa volta lo fa con un video social in cui si lascia tagliare i capelli a zero, con ironia.

Michela Murgia si lascia tagliare i capelli

“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di “Tre ciotole”. Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”

Così scrive Michela Murgia a corredo del video. Video che ha registrato quasi 100mila like in poche ore e quasi 8mila commenti. Fra i commentatori anche alcuni volti noti.

“Tutto il cuore con te”, scrive Luciana Littizzetto. “Sei fantastica!!”, scrive Vasco Rossi.

Chiara Ferragni, Arisa e la giornalista Francesca Barra hanno commentato semplicemente postando un cuore. Due cuori da parte di Paola Turci. Tre cuori sia da Isabella Ferrari che da Alessia Marcuzzi.

“Tutto l’amore del cielo”, scrive Francesca Pascale.

Michela Murgia e la malattia

La scrittrice Michela Murgia è affetta da un carcinoma renale all’ultimo stadio, con metastasi a polmoni, alle ossa e al cervello.

Il racconto del suo dramma qualche giorno fa in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’.

“Dal quarto stadio non si torna indietro”, ha confessato con lucidità e senza giri di parole. La scrittrice non nutre false speranze:

“Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti”.

La scrittrice scoprì di avere un tumore a un polmone, la prima volta, nel 2014 quando era candidata alla guida della Regione Sardegna.

“Feci un controllo. Era a uno stadio precocissimo, lo riconoscemmo subito. Una botta di culo. Però ero in campagna elettorale. Non potei dire che ero malata. Gli avversari mi avrebbero accusata di speculare sul dolore; i sostenitori non avrebbero visto in me la forza che cercavano. Dovetti nascondere il male, farmi operare altrove”.

Michela Murgia e Giorgia Meloni

Nell’ultima intervista Aldo Cazzullo ha chiesto alla scrittrice se avesse paura della morte. La risposta: “No. Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio”. Il motivo: “Perché il suo è un governo fascista”.

La risposta della Murgia ha suscitato la contro-risposta della premier Meloni: “E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!”