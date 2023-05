Giorgia Meloni risponde a Michela Murgia con un augurio: "Spero veda il giorno in cui non sarò più premier"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Le rivelazioni della scrittrice Michela Murgia di avere ancora pochi mesi di vita hanno colpito larga parte dell’opinione pubblica e suscitato anche alcune reazioni dalla politica. Una di queste è quella della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tirata in ballo dall’autrice e critica letteraria nella stessa intervista nella quale rivela di avere un cancro al rene al quarto stadio. La premier ha risposto con un augurio su Facebook a un passaggio in cui veniva citata.

Le parole di Murgia contro Meloni

Murgia non ha mai nascosto la sua ostilità nei confronti della visione politica di Giorgia Meloni, con la quale in diverse occasioni ha messo in scena una serie di botta e risposta.

Nell’ultima intervista che ha scioccato in molti, rispondendo alla domanda di Aldo Cazzullo se avesse paura della morte la scrittrice ha detto così: “No. Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio” spiegando senza mezzi termini, “perché il suo è un governo fascista”.

La replica di Meloni

Anche in questo caso la replica della premier non si è fatta attendere, ma questa volta con un messaggio di vicinanza nei confronti di Murgia: “Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male” ha scritto Meloni sulla sua pagina Facebook a corredo di una foto della scrittrice.

“Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!” è stato l’augurio della premier.

Il pensiero di Salvini a Murgia

Anche un altro esponente del Governo spesso bersaglio delle critiche di Michela Murgia, il vicepremier Matteo Salvini, ha rivolto un pensiero nei confronti della scrittrice sarda.

“Sono colpito dall’intervista di Michela Murgia, che ha raccontato gravissimi problemi di salute e, al tempo stesso, ha aperto il suo cuore sulla sua vita, il suo lavoro, la sua visione – ha voluto commentare sui social anche il leader della Lega -. La distanza politica o valoriale in questo caso non c’entra. Mi auguro davvero di ricevere le sue critiche ancora per moltissimo tempo“.