Michela Murgia contro Giorgia Meloni: il durissimo attacco alla candidata premier di Fratelli d'Italia

All’attacco. Michela Murgia, nota scrittrice sarda, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha attaccato Giorgia Meloni, candidata premier alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. La leader di Fratelli d’Italia potrebbe essere la prima presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica italiana.

Il post di Michela Murgia su Instagram contro Giorgia Meloni

Ecco il testo integrale del post di Michela Murgia contro Giorgia Meloni: “Se esistano o meno femministe di destra è una domanda che non porta da nessuna parte. Il giorno in cui mi metterò a dare patenti di femminismo alle altre donne deve ancora sorgere”.

Quindi, dopo l’incipit, la sua analisi: “So però per certo che esiste un modo femminista di esercitare la propria forza e uno che femminista non lo è per niente. Ogni volta che incontro una donna potente, quello che mi chiedo è: ‘che modello di potere sta esercitando?’ Se usa la sua libertà per ridurre o lasciare minima quella altrui, questo non è femminista“.

“Che sia di destra o di sinistra – aggiunge – se chiama meritocrazia il sistema che salvaguarda il suo privilegio di partenza e nega i diritti di altre persone, questo non è molto femminista. Che sia di destra o di sinistra, se il suo modello di organizzazione dei rapporti è la scala e non la rete, nemmeno questo è particolarmente femminista. Che sia di destra o di sinistra, se la sua visione della fragilità altrui è paternalista e l’unica soluzione che le viene in mente è una protezione che crea dipendenza, questo è il contrario del femminismo. Che sia di destra o di sinistra, se per lei le funzioni patriarcali sono più importanti delle persone che le svolgono, questo senz’altro non è femminista”.

Infine, l’attacco diretto alla Meloni: “È quindi inutile chiedersi se Giorgia Meloni sia femminista o non lo sia solo perché è a capo di un partito. Fatevi domande sul suo modo di esercitare il potere e vedrete che il dubbio neanche vi viene”.

Poi, il post scriptum: “Sì, conosco anche donne di sinistra che usano il potere così, ma nessuna corre il rischio di diventare presidente del Consiglio“.

La risposta di Giorgia Meloni

Al momento non è ancora arrivata la risposta ufficiale di Giorgia Meloni a Michela Murgia.

Nelle ultime ore, però, la leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato diversi post contro la sinistra: “Per la sinistra sei presentabile solo se diventi uno di loro, se invece sei di destra sei un mostro a prescindere. Ma nessun italiano intellettualmente onesto crede più alla fandonia della ‘superiorità morale’ della sinistra. Noi siamo e saremo sempre orgogliosamente alternativi al sistema di potere del Pd”.

Di recente, la Meloni si è anche smarcata dal fascismo con la stampa estera: ecco cosa ha detto.

Gli altri attacchi della Murgia alla Meloni

Non è la prima volta che Michela Murgia attacca Giorgia Meloni.

Nel giugno 2021, in un articolo firmato dalla scrittrice sul settimanale ‘L’Espresso’, aveva già affrontato il tema femminista, relativo alla possibilità di avere – nella storia della Repubblica – la prima premier donna.

La Murgia aveva descritto la Meloni come “una donna a capo di un partito che affonda le sue radici nella tradizione fascista non solo non dovrebbe compiacere nessunə che abbia a cuore l’emancipazione femminile, ma impone anzi di far scattare una serie di allarmi ulteriori rispetto a quelli che già trillano per questioni di tutela dei valori democratici”.