Paolo Del Debbio bestemmia in diretta a Dritto e Rovescio? Il video diventa virale sui social

È virale il video della presunta bestemmia di Paolo Del Debbio durante la diretta di Dritto e Rovescio andata in onda il 21 novembre. Il noto giornalista e conduttore televisivo stava commentando un servizio sugli scontri tra i gruppi di Azione Universitaria e Cambiare Rotta, specialmente dopo le dichiarazioni di Laura Boldrini. Quindi si è lasciato andare in uno sfogo nel corso del quale gli sarebbe scappata una bestemmia.

La bestemmia di Paolo Del Debbio

Nel pomeriggio di giovedì 21 novembre un gruppo di studenti del collettivo di sinistra Cambiare Rotta avrebbe strappato dei volantini distribuiti da un altro gruppo della fazione opposta, Azione Universitaria, orientato a destra. Da quel momento è iniziato un vero e proprio scontro tra i due fronti.

Dritto e Rovescio ha riportato le dichiarazioni di Laura Boldrini, che ha detto: “Strappare un volantino? Mi sembra assolutamente legittimo, non mi sembra che sia un reato”.

Quindi la reazione di Del Debbio: “Ma che cosa ca**o c’entrano i ragazzi di Azione Universitaria con i fascisti? Si può eventualmente combattere un presunto fascismo con atti fascisti come quello di non far parlare in una scuola?”.

Infine: “Lo faccia per Ricci che è una persona ragionevole, vedevo che soffriva mentre lei parlava. Ma Dio c***“. Secondo alcuni, Del Debbio non avrebbe detto “Dio” ma “zio”, camuffando quindi l’imprecazione. L’audio è in parte soffocato dagli applausi in studio.

I commenti sui social

Il video è stato ripreso dall’account X Esercito di Cruciani, un profilo fedele a Giuseppe Cruciani e al programma radiofonico La Zanzara condotto insieme a David Parenzo.

I commenti mostrano un pubblico diviso: alcuni sostengono che Paolo Del Debbio abbia detto “zio”, altri che la prima parola sia “Dio”. In ogni caso, qualcuno scrive: “Quando ci vuole ci vuole ci vuole”, qualcun altro aggiunge: “La Boldrini farebbe bestemmiare anche San Francesco”. Infine qualcun altro attacca il conduttore: “Siete fascisti ma quando vi chiamano fascisti vi offendete”.

Il fascismo secondo Del Debbio

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nell’ottobre 2024 Paolo Del Debbio ha dato una risposta a coloro che lo accusano di appoggiare il fascismo: “Possono dirmi di tutto, possono attaccare le mie trasmissioni, non ho mai reagito alle critiche; ma sul fascismo no”.

Quindi: “Per me l’antifascismo e il rispetto del popolo ebraico non vengono da un’idea astratta ma dall’esperienza del mio babbo a Luckenwalde“. Nel corso di una puntata di Dritto e Rovescio, inoltre, Del Debbio aveva esclamato: “Sul fascismo a me non dovete rompere i cogl**ni, sono figlio di un deportato“.